Ni Barça ni Girona: El possible destí d'Oriol Romeu a la Lliga

A les portes d'una nova temporada, el FC Barcelona ja s'està entrenant sota les ordres de Hansi Flick. El club prepara una gira per l'Àsia amb parades a Kobe, Seül i Daegu. La llista de convocats per a aquesta pretemporada genera expectació, no només pels joves talents que podrien guanyar-se un lloc, sinó per les absències que revelaran els descartats definitius.

En aquest context, un dels noms que més interrogants crea és el de l'experimentat migcampista nascut a Ulldecona. Oriol Romeu, amb contracte vigent fins al 30 de juny de 2026, sembla tenir les hores comptades com a jugador del Barça.

El tècnic alemany no compta amb ell per a la nova campanya, una decisió que es perfila definitiva després d'un any de vaivens. La direcció esportiva treballa en una sortida amistosa, tot i que no exempta de dificultats, ja que encara queda un any signat que ambdues parts han de negociar.

| YouTube, F.C. Barcelona, XCatalunya

La situació recorda la de l'estiu passat, quan el jugador va ser inclòs a l'expedició culer als Estats Units per ser descartat pocs dies després. Aquella vegada va acabar cedit al Girona FC, on va sumar minuts i protagonisme amb 31 partits disputats entre la lliga i Champions, tot i que sense recuperar del tot la seva millor versió. En total va acumular 1.805 minuts a la 2024/25, amb set grogues i sense gols.

El Girona no el descarta, però no és una prioritat

El seu darrer pas per Montilivi va deixar bon regust de boca, sobretot pel seu lideratge silenciós i el seu coneixement tàctic. Míchel sempre ha valorat la seva aportació a la sala de màquines, on Romeu es va mostrar com un perfil d'equilibri i jerarquia. Tanmateix, des de la direcció esportiva del Girona han deixat clar que el seu fitxatge no és prioritari en aquest mercat. Només si obté la carta de llibertat i accepta una rebaixa salarial important, es plantejarien el seu retorn.

L'escenari, per tant, obliga el futbolista a explorar alternatives. La seva veterania i experiència a la Premier League amb el Southampton el converteixen en un perfil cotitzat en clubs que volen reforçar el mig del camp. La possibilitat de tornar a competir a la Lliga, però lluny tant del Barça com del Girona, comença a agafar forma.

| YouTube, Wikipedia, XCatalunya

Condicions de sortida i perfil buscat al mercat

El principal problema per al seu fitxatge no és el seu rendiment, sinó el sou que percep, elevat per a molts clubs amb pressupostos més ajustats. Si aconsegueix desvincular-se de manera gratuïta del Barça i acceptar una rebaixa salarial, el seu nom agafarà força en més d'un projecte de mitja taula.

València se suma a la cursa pel fitxatge del pivot

Un dels equips que més interès ha mostrat recentment és el València CF, que busca un substitut fiable per a Enzo Barrenechea, recentment traspassat al Benfica. Romeu ja coneix la casa xe, després de militar la temporada 2013/14 cedit pel Chelsea.

El seu perfil encaixaria en la idea de Rubén Baraja, que necessita experiència i múscul per reforçar una plantilla jove i amb mancances defensives a la medul·lar. El fet que pugui arribar lliure facilita les converses, tot i que el club de Mestalla també està atent a l'evolució d'altres mercats.

El futur immediat del futbolista de 33 anys es decidirà en els pròxims dies. L'exclusió de la gira asiàtica del Barça serà el detonant de la seva desvinculació, amb una rescissió que es vol pactada sense conflicte. Des del seu entorn asseguren que la seva prioritat és continuar competint en una lliga de primer nivell, i tot apunta que no trigarà a tancar el seu pròxim destí.