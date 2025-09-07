El sorprendente destino que podría tener Oriol Romeu tras dejar el Barça

El movimiento se fraguó con discreción y abrió un escenario nuevo para el mediocentro. El Barça oficializó la rescisión del contrato de Oriol Romeu el 5 de septiembre, dejando al jugador libre para decidir su próximo paso . El club agradeció su profesionalidad y cerró así una etapa que arrancó con su regreso en 2023.

Romeu, nacido en Ulldecona, acaba de cumplir 33 años y figura sin equipo desde el 31 de agosto, con una valoración de 1,20 millones. Su perfil continúa definido como pivote de equilibrio, lectura táctica y fiabilidad posicional, con experiencia en cinco grandes ligas. Ese estatus de agente libre le permite negociar con flexibilidad y sin restricciones económicas para su nuevo destino.

En su segunda etapa azulgrana sumó 37 encuentros oficiales, 17 como titular. Todo esto antes de salir cedido al Girona la temporada pasada, donde acumuló 31 apariciones y volvió a ejercer como mediocentro de ancla. La combinación de minutos y recorrido le mantiene como una pieza capaz de ordenar en bloque medio y proteger el carril central sin balón.

Perfil y encaje táctico del pivote: qué compraría su próximo club

Hablamos de un mediocentro que prioriza la colocación y el control de ritmos sobre la conducción. Con balón ofrece apoyos cortos, pase seguro al primer toque y cambios de orientación cuando la presión le permite levantar la cabeza.

Sin balón protege la frontal, corrige hacia los laterales y sostiene duelos aéreos en segundas jugadas. Su presencia permite liberar interiores más creativos y cerrar la espalda de laterales profundos.

Durante el verano se le situó de nuevo en LaLiga, con opciones que pasaban por un retorno a Montilivi o por una oportunidad en Mestalla si quedaba libre. Aquellas posibilidades encajaban por rol y por coste salarial, aunque las prioridades de ambos clubes fueron mutando con el mercado. La ecuación cambió tras confirmarse su desvinculación y el cierre europeo, abriendo puertas alternativas de corto plazo.

Giro de guion: la vía que hoy gana fuerza y quién la lidera

La opción más potente sobre la mesa llega desde fuera de Europa y está ya en fase activa. Al-Shabab, dirigido por Imanol Alguacil desde julio. El club trasladado una propuesta que el futbolista estudia con detenimiento, según adelantaron medios que citan fuentes del club y del entorno. El interés es coherente con la búsqueda de un pivote que estabilice el centro del campo del proyecto del técnico guipuzcoano.

El club saudí compite en la Saudi Pro League y cuenta con jugadores contrastados como Yannick Carrasco, ex del atlético. Un perfil como Romeu permitiría sujetar las transiciones y dar salida limpia al primer pase hacia los extremos, encajando con un 4-3-3 o un 4-2-3-1 de presión media.

Fechas decisivas: ventana saudí y margen de decisión esta semana

El punto clave ahora mismo es el calendario, porque Arabia Saudí mantiene su mercado abierto unos días más. Las fechas de cierre sitúan el 11 de septiembre como límite operativo para registrar incorporaciones, lo que obliga a acelerar negociaciones sin perder precisión contractual. En Europa ya no hay margen, pero allí todavía pueden rematar operaciones puntuales estratégicas.

Si apuesta por la ruta emergente, sumará un desafío internacional con liderazgo inmediato y minutos garantizados. La ventana definirá la respuesta final en cuestión de días.