La SER destapa l’estratègia de Vinícius amb el Reial Madrid: Xabi Alonso ho sabia

per Iker Silvosa

En ple agost de 2025, el Real Madrid afronta una de les pretemporades més complexes dels últims anys. Mentre els aficionats encara assaboreixen amb acritud les múltiples ensopegades recents, l'entitat blanca s'enfronta a una sèrie de desafiaments interns que poden marcar la dinàmica del nou curs. El focus no només està en els nous fitxatges i l'esperat debut d'alguns talents joves, sinó també en la gestió de les grans estrelles, on el nom de l'extrem brasiler torna a dominar els debats.

Vinícius ha estat, en les últimes temporades, un dels grans estendards del madridisme. Tanmateix, la tranquil·litat que molts esperaven amb la seva continuïtat sembla estar en dubte, just en un moment en què l'estabilitat del vestidor serà més necessària que mai per competir per tots els títols en joc.

La negociació de la renovació de Vinícius, un trencaclosques d'estiu

L'actualitat merenga gira ara entorn de la negociació de la renovació de Vinícius, un assumpte que semblava tancat mesos enrere però que ha fet un gir inesperat. L'entorn del futbolista, segons han avançat fonts properes a la Cadena SER, ha optat per congelar qualsevol conversa sobre l'ampliació del seu contracte. La raó principal és la ferma intenció del brasiler d'equiparar o fins i tot superar els emoluments d'altres figures top del club, com Kylian Mbappé.

Amb 25 anys, Vinícius entén que el seu rendiment en les últimes temporades el col·loca en una posició de força. El seu contracte actual expira el juny de 2027 i compta amb una clàusula de rescissió de mil milions d'euros, una xifra que sembla inabastable per a qualsevol club europeu però que deixa clar el valor estratègic que té per al Real Madrid.

En les últimes hores, el periodista Toño García ha explicat que el mateix entorn del jugador considera que mai s'ha donat el vistiplau a la proposta del club, propera als vint milions d'euros nets per temporada. L'exigència és clara: superar els vint-i-cinc milions, sense importar el salari d'altres companys. D'aquesta manera, la pressió es trasllada a la direcció esportiva, obligant Florentino Pérez i el seu equip a prendre decisions que poden condicionar el projecte a mitjà termini.

El factor Xabi Alonso i la postura del vestidor davant la incertesa

El que ha sorprès a Valdebebas no és només la fermesa de l'entorn de Vinícius, sinó la certesa que alguns pesos pesants de la banqueta, com Xabi Alonso, estaven al corrent de l'estratègia del jugador. El tècnic basc, que aquest estiu debuta al capdavant del primer equip, afronta la situació amb cautela, conscient que l'equilibri salarial pot ser clau per mantenir l'harmonia del vestidor.

La tensió a les oficines del club es nota a cada reunió, mentre l'afició es pregunta si la directiva serà capaç de satisfer les demandes de l'atacant o si, per contra, podria arribar una oferta irrebutjable de la Premier League o el futbol àrab. El missatge de l'entorn de Vinícius és nítid: la negociació està en pausa i, per ara, només importa rendir al camp i ajudar l'equip a lluitar per tots els títols.