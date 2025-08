El moviment de Corberán que acosta un fitxatge al València: Davanter a la vista

La pretemporada del Valencia CF avança entre expectatives i una certa inquietud. Un altre cop. Després d’un estiu marcat per canvis a la plantilla, el club de Mestalla continua sense trobar el rumb als amistosos. El balanç, amb dos empats i dues derrotes en quatre partits, ha evidenciat la manca de gol, una carència que amenaça de convertir-se en el principal maldecap per al cos tècnic.

L’equip dirigit per Carlos Corberán ha sumat cares noves en aquest mercat estival. Dani Raba, Julen Agirrezabala i Copete són els únics fitxatges oficials anunciats fins ara, però la direcció esportiva treballa a contrarellotge per tancar noves incorporacions. La prioritat és clara: cal un davanter centre capaç de canviar la dinàmica ofensiva.

Els noms que han circulat les darreres setmanes, com Pau Víctor i Iván Azón, no s’han acabat de concretar, i la sensació d’urgència s’ha disparat després dels últims entrebancs davant Castelló, Leganés, Olympique de Marsella i Borussia Monchengladbach.

| RCD Mallorca

Un fitxatge que pren forma: Larin al radar de Mestalla

En les últimes hores, els rumors sobre l’arribada d’un nou davanter centre s’han disparat. El protagonista, Cyle Larin, torna a situar-se a l’òrbita valencianista. L’internacional canadenc, que juga al Mallorca, apareix com una de les opcions preferides per reforçar l’atac xe, segons va avançar el periodista Juanmi Sánchez. No és un interès nou: Larin ja va estar al radar valencianista durant la seva etapa a Valladolid i ara, amb la necessitat de gol més latent que mai, la possibilitat de vestir-lo de blanc i negre pren força.

El que ha canviat en aquest mercat és el paper actiu de Carlos Corberán. Segons ha transcendit a les xarxes socials i mitjans esportius com Superdeporte, el tècnic del Valencia ha pres la iniciativa i ha mantingut una conversa directa amb Larin per sondejar la seva predisposició a aterrar a Mestalla. Aquest gest s’interpreta com un senyal que el club està decidit a apurar les seves opcions en els dies previs a l’inici de la competició. El davanter, per la seva banda, veu amb bons ulls el salt a un equip amb més aspiracions i minuts de protagonisme, després d’una temporada al Mallorca on no ha acabat de consolidar-se com a titular indiscutible.

El pols entre Valencia i Mallorca

El principal obstacle per a l’operació resideix en les exigències econòmiques del Mallorca. El club balear, que busca alleugerir massa salarial i alliberar l’alt sou de Larin, ha taxat la cessió de l’atacant en un milió d’euros. A aquesta xifra caldria afegir-hi bonus per objectius i el requisit que el Valencia assumeixi el 100% de la fitxa del jugador. No és una negociació senzilla, ja que altres clubs també han preguntat per la situació del davanter i el Mallorca vol maximitzar el retorn econòmic.

En aquest context, la direcció esportiva xe juga amb una carta interessant: la pressió que suposa per al Mallorca tenir Larin a la rampa de sortida i la necessitat de tancar l’operació abans del tancament de mercat. El Valencia busca abaratir els costos i aprofitar la conjuntura per aconseguir una incorporació clau. Amb el Trofeu Taronja davant el Torino a l’horitzó i l’imminent inici de LaLiga contra la Real Sociedad, el club ha de prendre decisions ràpides.