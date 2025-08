Un exjugador de l’Atlético no es talla i carrega contra Joao Félix: «Si no treballa...»

El futbol modern no perdona la manca de dedicació, i menys encara als clubs on l'exigència és màxima. Poques històries a l'Atlético de Madrid han despertat tanta expectació i, alhora, tanta decepció com la de Joao Félix. La seva arribada al Metropolitano el 2019, després d'un traspàs rècord i una projecció descomunal al Benfica, va omplir d'il·lusió l'afició matalassera. Tanmateix, anys després, la sensació és que aquell diamant mai va arribar a brillar com s'esperava a la capital espanyola.

Un llegat de dubtes després de múltiples cessions i una venda inesperada

Saúl Ñíguez, actualment al Flamengo, no ha dubtat a repassar la seva etapa com a colchonero i a compartir la seva visió sobre un dels grans enigmes del vestidor blanc-i-vermell dels últims anys; ho ha fet a El Partidazo de COPE. "El futbol és un joc d'equip. Té totes les qualitats per ser un jugador increïble, però per molt bo que siguis, si no treballes, no serveix de res", va assegurar Saúl, referint-se a Joao Félix.

Joao Félix i Saúl van compartir més de 4.000 minuts i 72 partits junts a l'Atlético entre 2019 i 2023. Tot i la convivència diària i el suport de veterans com l'il·licità, el portuguès mai va aconseguir adaptar-se al rigor de Diego Simeone ni consolidar-se com el líder ofensiu que el club buscava. Després de la seva sortida a préstec al Chelsea el gener de 2023, Joao va iniciar un periple marcat pels dubtes: tampoc va triomfar a Stamford Bridge, i la seva posterior aventura al Barça no va canviar el guió.

El Chelsea va decidir fer-se amb els seus drets l'estiu passat, però la història es va repetir: minuts irregulars, cessió a l'hivern al Milan i manca de continuïtat. Ara, amb 25 anys i després de diversos intents frustrats a les grans lligues europees, Joao Félix afronta un nou repte a l'Al-Nassr saudita, acompanyat d'estrelles com Cristiano Ronaldo, Otávio, Sadio Mané o Brozovic. Una aposta exòtica que ha sorprès molts, però que, d'alguna manera, representa un punt d'inflexió en la seva carrera.

Saúl i el missatge sobre el talent, la feina i el futbol d'elit

El discurs de Saúl Ñíguez va més enllà d'una simple crítica. El migcampista recorre a una de les màximes que més han marcat la seva pròpia trajectòria: l'esforç diari com a motor de l'èxit. "Vaig sentir una frase de Paco Jémez que deia que el talent sense feina no és res. Molts hem intentat ajudar en Joao, però si un no vol...", va rematar Saúl a l'entrevista. Paraules que no només apunten al portuguès, sinó a tot futbolista que confia únicament en les seves virtuts tècniques sense el suport del sacrifici.