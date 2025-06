Després del descens del Valladolid, el Betis es fixa en una de les seves perles

A Pucela saben que els projectes esportius, especialment després d'un descens, requereixen dosis extres de paciència, talent i encert en la gestió de la pedrera. L'afició del Real Valladolid, resignada però il·lusionada, confia a veure sorgir els seus joves en una Segona Divisió que, històricament, ha servit de trampolí per a les figures del futur. La temporada 2025/26 es dibuixa com una oportunitat d'or perquè els futbolistes amb menys minuts a l'elit prenguin el protagonisme i comencin a escriure noves pàgines en la història blanc-i-violeta.

D'entre els noms que han despertat més expectació destaca el d'Iván San José Cantalejo, conegut futbolísticament com Chuki. Aquest migcampista ofensiu, de només 21 anys, ha passat de promesa de la pedrera a irrompre al primer equip del Valladolid. Tot i que el seu debut a LaLiga es va produir amb comptagotes, el tram final de la temporada va canviar la tendència

En total, Chuki ha participat en 18 partits durant la campanya 2024/25, aconseguint anotar dos gols. La majoria dels seus minuts van arribar des de la banqueta, tot i que el relleu a la banqueta amb l'arribada d'Álvaro Rubio li va donar un nou impuls. El tècnic va apostar decididament pel talent jove i li va atorgar la titularitat en els partits decisius del curs, inclosos tres partits consecutius que van marcar el millor moment individual del mitjapunta. Especialment significativa va ser la seva actuació al Benito Villamarín, on va deixar un gol de qualitat davant dels ulls dels tècnics del Real Betis

El Betis, atent als moviments de futur i a la projecció de Chuki

La direcció esportiva del Real Betis ha mantingut els darrers mesos un seguiment estret sobre el creixement de Chuki, segons han apuntat des d'Estadio Deportivo. Des de l'entitat verd-i-blanca consideren que el descens del Valladolid obre una finestra d'oportunitat per incorporar joves amb fam de minuts i marge de millora. La figura de Chuki resulta atractiva per al Betis no només per la seva projecció, sinó per la seva capacitat d'adaptació a diferents posicions ofensives

El pla que valora la direcció esportiva passa per tantejar una possible incorporació ara que el Valladolid necessita equilibrar comptes i podria veure's obligat a negociar alguna de les seves joies. Tanmateix, el club castellà no ho posarà fàcil. Tant l'afició com la directiva aposten per fer de Chuki una de les grans sensacions del proper curs a Segona, convençuts que amb la marxa de diversos pesos pesants, el migcampista podrà assumir més responsabilitats

Més protagonisme i una oportunitat per consolidar-se al Valladolid

Amb contracte en vigor fins al 2026, el Valladolid té la paella pel mànec en qualsevol negociació, però tampoc ignora que els clubs de Primera, com el Betis, poden temptar els seus joves amb la possibilitat de seguir a l'elit. Chuki, per la seva banda, afronta el repte de consolidar-se com a titular i explotar el seu potencial en una categoria que sol afavorir l'aparició de talents ofensius

La plantilla blanc-i-violeta patirà canvis importants durant l'estiu, però el jugador de la pedrera és un dels grans arguments per il·lusionar la graderia. La seva visió de joc, capacitat per arribar a l'àrea i desimboltura davant rivals de més experiència el converteixen en un jugador diferencial a la categoria de plata