Deixa Osasuna: La UD Las Palmas el vol gratis

L'incertesa torna a instal·lar-se a la categoria de plata del futbol espanyol. El mercat de fitxatges està al roig viu i els clubs no volen deixar escapar les millors oportunitats que ofereix l'estiu. El cas d'un extrem veterà que queda lliure després d'un any complicat és el gran atractiu per a diversos equips que volen reforçar el seu atac i tornar la il·lusió a la seva afició.

El final de l'etapa de José Arnaiz a Osasuna marca un nou capítol en la carrera de l'extrem. Després d'una temporada marcada per la manca de minuts i oportunitats, el futbolista de Talavera de la Reina es prepara per buscar un destí on recuperar protagonisme. El curs passat, Arnaiz gairebé només va participar en 16 partits de LaLiga EA Sports i només va poder celebrar un gol, reflex d'una campanya difícil sota les ordres de Vicente Moreno.

Ara, com a agent lliure, el seu nom ha encès la maquinària de diversos equips històrics. Segons ha confirmat el portal @MundoSegunda_ a Twitter, clubs com UD Las Palmas, Real Zaragoza, Sporting de Gijón i Granada CF es troben entre els més interessats a fer-se amb els seus serveis. El valor de mercat d'Arnaiz, estimat en 1,5 milions d'euros, i la seva experiència a Segona Divisió el converteixen en un fitxatge molt apetible sense cost de traspàs.

La UD Las Palmas, entre la revolució i la necessitat de gol

Las Palmas afronta un estiu clau després del seu descens i la sortida de peces importants com Alberto Moleiro, traspassat al Villarreal. El club groc, en ple procés de regeneració, aposta fort per jugadors d'experiència que puguin liderar un vestidor amb fins a 16 jugadors del planter a la pretemporada. L'arribada de Luis García Fernández com a nou tècnic busca donar un gir de timó després de l'etapa de Diego Martínez i tornar la competitivitat a l'equip.

Luis Helguera, responsable de la parcel·la esportiva, segueix negociant diverses sortides en atac abans d'incorporar nous fitxatges. Jugadors com Marc Cardona, Kaba, Mata, Sandro, Pejiño o Marvin Park estan citats per a la pretemporada, però tot apunta a una reestructuració profunda a la plantilla. El fitxatge d'Arnaiz podria aportar aquest salt de qualitat i gol necessari per aspirar al retorn a Primera.

El Real Zaragoza accelera i apreta la competència per Arnaiz

Tot i que Las Palmas està ben posicionada i manté contactes constants amb l'entorn del jugador, les últimes informacions assenyalen el Real Zaragoza com l'equip que ha pres la davantera. El club aragonès, que vol construir un projecte competitiu per tornar a l'elit, considera Arnaiz com un dels grans reforços d'aquest mercat. L'ambició del Zaragoza per tancar aviat la seva plantilla i la promesa de protagonisme poden resultar decisives per convèncer l'extrem.

A més, Granada i Sporting de Gijón segueixen atents a la situació, a l'espera de moviments i de possibles sortides a les seves pròpies plantilles per llançar-se a per l'atacant. El fet que Arnaiz pugui signar gratis permet als clubs ajustar les seves ofertes salarials i proposar contractes més llargs o atractius en l'àmbit esportiu.

José Arnaiz, als seus 30 anys, suma més de 240 partits entre Primera i Segona Divisió. Ha defensat els colors de clubs com Valladolid, FC Barcelona B, CD Leganés i Osasuna, acumulant 47 gols en la seva carrera, amb especial impacte a la categoria de plata. En la seva trajectòria ha coincidit amb entrenadors de prestigi com Paco Herrera, Ángel Rodríguez i Xavi García Pimienta, a més de compartir vestidor amb jugadors com Mata, Roque Mesa o Marc Cardona.

El seu millor registre golejador el va signar la 2016/17, anotant 12 gols amb el Valladolid, i la seva capacitat per ocupar diverses posicions a l'atac el converteix en un recurs valuós per a qualsevol equip de LaLiga Hypermotion. Amb la pretemporada a punt de començar, Arnaiz té al davant l'oportunitat de rellançar la seva carrera i convertir-se en un dels noms propis de l'estiu