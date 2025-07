El Granada vol la cessió d’un futbolista de l’Athletic: Pacheta dona l’OK

La temporada encara no ha començat, però a Granada ja s’hi respira l’aire tens de qui s’hi juga més que punts: s’hi juga el futur. El club nassarita, després d’una temporada irregular a Segona Divisió, necessita alguna cosa més que motivació per encarar el nou curs. Necessita gols, energia i certeses.

Des de la direcció esportiva s’ha traçat un full de ruta clar: reforçar l’equip amb talent jove però bregat a la categoria, jugadors amb fam i experiència suficient per liderar un vestidor amb més dubtes que certeses. I mentre es resol el drama de la porteria entre Diego Mariño i Luca Zidane, el club ja apunta al front ofensiu.

El davanter que agita els despatxos nassarites

D’entre els noms que sonen amb força al Nuevo Los Cármenes n’hi ha un que ha aconseguit posar-se al centre del tauler. Es tracta d’un davanter que, després d’una gran temporada cedit en un club de mitja taula, ha despertat l’interès de diversos equips de Primera i Segona Divisió.

| Turismo Granada

El tècnic Pacheta, que ja ha donat el vistiplau a l’operació, cerca amb urgència un perfil així. Un ariet capaç de rematar centrades i atacar els espais, però també amb la humilitat suficient per adaptar-se al fang de la categoria. I aquest jugador compleix tots aquests requisits.

La competència no serà fàcil

Tanmateix, no tot són bones notícies per al Granada. El jugador en qüestió pertany a un club de Primera Divisió que encara no ha decidit si el cedirà o se’l quedarà per a la pròxima temporada. De fet, farà la pretemporada amb el primer equip, i el seu rendiment en aquestes setmanes podria ser clau per definir el seu futur immediat.

| @athleticlub, XCatalunya, Canva Creative Studio

A més, hi ha altres equips de Primera que també han mostrat interès a comptar amb els seus serveis. Això complica la negociació, ja que el club basc té clar que si el cedeix, serà a un equip on pugui continuar creixent, però també on el seu valor no es devaluï.

Pacheta, entre el risc i la necessitat

Pacheta sap que no hi ha marge d’error. En una categoria tan igualada com la Segona, un fitxatge encertat en atac pot marcar la diferència entre l’ascens i l’oblit. I aquest davanter no només aporta gols, sinó caràcter. Ve de signar una dotzena de dianes i diverses assistències en una temporada completa.

El Granada necessita recuperar la identitat que el va portar a somiar amb Europa no fa tant. Per això, necessita referents a cada línia del camp. I encara que el focus estigui en el debat de la porteria, on Luca Zidane parteix amb avantatge tot i la seva irregularitat, la veritat és que sense gol no hi ha projecte que resisteixi.

Una oportunitat que no pot escapar-se

Amb les sortides ja consumades a la davantera, el club s’ha de moure ràpid. El jugador ja ha estat informat de l’interès del Granada, i l’operació podria tancar-se en les pròximes setmanes si no s’hi posa pel mig un rival directe. El pla és clar: tancar una cessió amb opció de compra.

Tot apunta que el Granada farà l’esforç. Però haurà de convèncer també l’entorn del jugador i el seu club, que no el regalarà. Perquè quan un davanter signa 12 gols a Segona i només té 25 anys, no és fàcil de trobar… ni de retenir.

I aquest davanter, aquest nom que ara mateix és a boca de tothom a Granada, no és altre que Urko Izeta.