Dol al futbol: Mor Diogo Jota del Liverpool, va jugar a l’Atlético de Madrid

Un silenci colpidor ha sacsejat el món del futbol aquesta matinada. Una notícia esquinçadora que deixa més preguntes que respostes, instaurant una tristesa profunda en aficionats i col·legues per igual. Un jugador del Liverpool i que havia jugat a l'Atlético de Madrid ha perdut la vida en una carretera de Zamora.

A-52 a Zamora

Les autoritats han confirmat que, cap a les 00:40 hores del 3 de juliol de 2025, un Lamborghini de lloguer que circulava pel quilòmetre 65 de l'autovia A‑52, al terme municipal de Cernadilla (Zamora), va sortir de la via després d'un possible rebentó en un pneumàtic durant un avançament. El vehicle va impactar contra l'arcèn i es va incendiar immediatament.

A l'interior hi viatjaven Diogo José Teixeira da Silva, de 28 anys—estrella del Liverpool FC—i el seu germà André Filipe, de 25, futbolista del Penafiel a la segona divisió portuguesa. Tots dos van ser trobats sense vida, calcinats, fet que va determinar que morissin a l'acte. El seu germà André, un mitjapunta format a Porto i Penafiel, de 25 anys, era el seu company més fidel fora del camp.

Bombers i Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil i els bombers de Zamora es van desplaçar al lloc del sinistre, seguides d'ambulàncies del 112 de Castella i Lleó, sense que els desperfectes pel foc permetessin una intervenció sanitària efectiva,

El cos de tots dos germans va ser traslladat fins a l'Institut Anatòmic Forense de Zamora per a la identificació a través de proves d'ADN, a causa de les condicions en què es trobaven els cossos,

En el millor moment de la seva carrera (professional i personal)

Diogo Jota, nascut el 4 de desembre de 1996 a Porto, va començar la seva carrera al Paços de Ferreira. Posteriorment va fitxar per l'Atlético de Madrid, tot i que sense debutar, i va tenir cessions al Porto i al Wolverhampton, amb qui va escalar fins a l'elit. El 2020, va recalar al Liverpool, on va brillar amb 65 gols en 182 aparicions, ajudant el club a conquerir la Premier League, la FA Cup i la League Cup. També va jugar amb l'Atlético de Madrid.

Amb la selecció lusitana, va obtenir 49 internacionalitats i va ser peça clau en les dues victòries consecutives de Portugal a la UEFA Nations League (2019 i 2025).

Dol a Liverpool

El Liverpool FC, segons el seu comunicat oficial, es troba “devastat” i ha demanat respecte per la privacitat dels familiars cadenaser.com. La Federació Portuguesa de Futbol va declarar: “Hem perdut dos campions... pèrdues irreparables”. També s'ha anunciat un minut de silenci previ al partit de l'Eurocopa femenina entre Espanya i Portugal. El primer ministre de Portugal, Luis Montenegro, va expressar el seu profund pesar atorgant-li un merescut homenatge.

Els futbolistes també s'acomiaden d'ells

Companys, clubs històrics com Porto i Wolverhampton, i jugadors com Gary Neville, Jamie Carragher o Piers Morgan, van lamentar la notícia, descrivint Jota com un “jugador fantàstic” i “una persona extraordinària”.

Aquest succés sacseja profundament el futbol mundial. Diogo Jota, als seus 28 anys, simbolitzava la humilitat i l'esforç: de Gondomar a Anfield, amb un palmarès brillant i un futur prometedor. La seva sobtada desaparició, juntament amb el seu germà, deixa un buit a la família futbolística i reforça un missatge vital: la fragilitat de la vida, fins i tot per a qui brilla en el màxim esplendor.

Més enllà de l'homenatge, aquest accident torna a alertar sobre la seguretat viària, els riscos de la velocitat, i les conseqüències devastadores d'una simple fallada mecànica.