Deco posa condicions al fitxatge de Nico Williams pel Barça: 'Això no és...'

El FC Barcelona s'enfronta a un estiu decisiu per al seu futur immediat. Enmig de la reconstrucció esportiva i amb el repte de mantenir la competitivitat, el club torna a mirar amb força cap al mercat de fitxatges. Si bé durant les primeres setmanes l'atenció semblava estar centrada en altres noms, com el de Luis Díaz, el focus s'ha desplaçat clarament cap a Nico Williams. La figura del jove extrem de l'Athletic Club ressorgeix com l'opció número u per ocupar el flanc esquerre de l'atac blaugrana

Als despatxos del Barça s'assumeix amb autocrítica que la posició d'extrem esquerre ha estat una de les debilitats de l'equip durant la darrera temporada. "Com a extrems només tenim Lamine i Raphinha i quan no tenim Lamine o Raphinha, el nivell de l'equip baixa", reconeix Deco en una entrevista amb La Vanguardia. La direcció esportiva fa mesos que treballa en diferents alternatives, però a mesura que avança l'estiu, l'opció de Nico Williams guanya pes tant pel seu rendiment com per la seva projecció

Les declaracions de Deco: prioritats i condicions

Deco ha volgut matisar, però, que el Barça no busca fitxar per fitxar, sinó sumar talent que realment encaixi en el projecte. Sobre la possibilitat que l'escollit sigui Nico Williams, el director esportiu és clar: "El principal per afrontar un fitxatge amb el Barça és que el jugador cregui en el projecte". Aquesta frase resumeix la filosofia amb què s'estan abordant totes les incorporacions. No n'hi ha prou amb tenir qualitat, també és imprescindible estar alineat amb els valors i l'exigència del club

| YouTube: DAZN ES

L'executiu blaugrana afegeix: "El de Nico no es va donar la temporada passada, encara que per a mi llavors era més prioritària l'operació de Dani Olmo. Tant Nico com altres jugadors a hores d'ara demostren ganes de venir. Si les circumstàncies de Nico es donen, doncs ho intentarem". Així, Deco deixa clar que l'arribada de l'internacional espanyol no és fruit de la improvisació, sinó d'una estratègia planificada des de fa temps

Preguntat sobre els aspectes que podrien facilitar o frenar el fitxatge, Deco reconeix que el factor econòmic continua sent clau: "Té una clàusula. Ens hem reunit amb el seu agent per saber què vol el futbolista i, a partir d'aquí, veurem si és possible". El Barça, condicionat pel fair play financer i la necessitat de quadrar comptes abans d'inscriure nous jugadors, ha d'actuar amb precisió en cada moviment

Una de les declaracions més cridaneres de Deco posa l'accent en l'ambient del vestidor: "Tenim un vestidor molt bo. Volem mantenir això. El més important és que jugadors com Nico o Luis o altres noms són futbolistes que volen venir. Són bona gent, que tenen fam i ganes de continuar triomfant"

Tanmateix, rebutja qualsevol tipus de favoritisme per afinitats personals: "No, perquè el nom de Nico ja el teníem damunt la taula la temporada passada. La idea de Nico sempre l'hem tinguda. El fet que siguin amics està bé, però no li posarem la targeta d'amics, això no és un club d'amics, aquí venim a treballar i a intentar guanyar". Un missatge contundent per deixar clar que el Barça prioritza el rendiment col·lectiu per sobre de les relacions personals

Nico Williams és un dels jugadors més cobejats del futbol espanyol. Amb només 22 anys, ha demostrat a l'Athletic Club i a la selecció que pot ser decisiu en partits importants, aportant velocitat, desequilibri i capacitat d'associació. Deco subratlla que el club busca jugadors que sumin des del primer moment i que siguin capaços d'assumir responsabilitats en els grans escenaris

L'aposta per Nico encaixa a més en la idea de rejovenir l'atac blaugrana, complementant joves com Lamine Yamal i dotant l'equip de més alternatives. "El que volem és millorar l'equip, no empitjorar-lo", insisteix Deco, recordant que cada reforç ha d'elevar el nivell competitiu del grup