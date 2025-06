Dani Senabre enfonsa Asencio després de la seva expulsió contra el Pachuca: 'Recordo...'

L'inici de Raúl Asencio en aquesta primera edició del Mundial de Clubs ha deixat molt a desitjar i ha obert un debat cada cop més evident en el futbol espanyol. En concret, ha encès les discussions sobre qui han de ser els líders de la rereguarda a la selecció espanyola.

L'última jornada del campionat, marcada per la patida victòria del Real Madrid davant el Pachuca (1-3), ha tornat a posar el focus sobre la figura d'Asencio, protagonista per motius negatius després de ser expulsat al minut 7. Aquest episodi no ha passat desapercebut entre periodistes i aficionats, que han recuperat velles comparacions entre dos dels centrals més prometedors del país.

El tuit viral de Dani Senabre: Asencio, en el punt de mira

En ple anàlisi durant el partit, el periodista Dani Senabre es va fer ressò de la situació amb un tuit que ràpidament es va tornar viral:

“Recordo amb tendresa quan ens intentaven fer creure que Asencio era millor que Cubarsí”.

| Real Madrid

Senabre, conegut pel seu to irònic i anàlisi incisiva, no és l'únic que ha subratllat el contrast entre tots dos jugadors. Les xarxes socials s'han omplert de comentaris sobre l'expulsió d'Asencio, especialment perquè no és la primera vegada que pateix un revés al Mundial: en el partit inaugural davant l'Al-Hilal ja va provocar un penal, llastant el seu equip en un debut que va acabar en empat i amb la pressió a l'alça per al Real Madrid.

Asencio vs. Cubarsí, dos camins oposats

Mentre Raúl Asencio viu les seves hores més crítiques amb la samarreta blanca, Pau Cubarsí travessa un moment de maduresa inusual per la seva edat. El defensa del Barça, consolidat a la rereguarda culer tot i la competència, ha convençut propis i estranys gràcies al seu temple, la seva lectura de joc i una capacitat d'anticipació que ja li ha valgut la confiança de Luis de la Fuente per a la selecció espanyola.

De fet, l'última convocatòria del combinat nacional va posar de manifest aquesta diferència. Mentre Cubarsí va ser citat —encara que finalment no va jugar—, Asencio va quedar fora de la llista, un senyal inequívoc que el seleccionador aposta per un perfil més fiable i sobri en defensa. En els dos partits d'aquella finestra, De la Fuente va optar per la parella Huijsen-Le Normand, relegant els dos joves a la banqueta i la graderia, però reforçant la imatge de Cubarsí, juntament amb Huijsen, com a principal opció de futur.

Amb tot, doncs, no estan sent mesos senzills per al defensa merengue. Raúl Asencio, obviant la seva greu problemàtica extradeportiva en què està immers, no es troba en un bon estat de forma. D'entrada, es preveia com un dels titulars indiscutibles de Xabi Alonso al Real Madrid, formant parella de centrals amb Huijsen, però aquestes dues primeres actuacions no l'acompanyen. Veurem si el nou tècnic de l'elenc blanc pren alguna decisió al respecte.