Deco pone condiciones al fichaje de Nico Williams por el Barça: 'Esto no es...'

El FC Barcelona se enfrenta a un verano decisivo para su futuro inmediato. En medio de la reconstrucción deportiva y con el reto de mantener la competitividad, el club vuelve a mirar con fuerza hacia el mercado de fichajes. Si bien durante las primeras semanas la atención parecía estar centrada en otros nombres, como el de Luis Díaz, el foco se ha desplazado claramente hacia Nico Williams. La figura del joven extremo del Athletic Club resurge como la opción número uno para ocupar el flanco izquierdo del ataque azulgrana.

En los despachos del Barça se asume con autocrítica que la posición de extremo izquierdo ha sido una de las debilidades del equipo durante la última temporada. "Como extremos solo tenemos a Lamine y a Raphinha y cuando no tenemos a Lamine o Raphinha, el nivel del equipo baja", reconoce Deco en una entrevista con La Vanguardia. La dirección deportiva lleva meses trabajando en distintas alternativas, pero a medida que avanza el verano, la opción de Nico Williams gana peso tanto por su rendimiento como por su proyección.

Las declaraciones de Deco: prioridades y condiciones

Deco ha querido matizar, sin embargo, que el Barça no busca fichar por fichar, sino sumar talento que realmente encaje en el proyecto. Sobre la posibilidad de que el elegido sea Nico Williams, el director deportivo es claro: "Lo principal para acometer un fichaje con el Barça es que el jugador crea en el proyecto". Esta frase resume la filosofía con la que se están abordando todas las incorporaciones. No basta con tener calidad, también es imprescindible estar alineado con los valores y la exigencia del club.

El ejecutivo azulgrana añade: "Lo de Nico no se dio la temporada pasada, aunque para mí entonces era más prioritaria la operación de Dani Olmo. Tanto Nico como otros jugadores a día de hoy demuestran ganas de venir. Si las circunstancias de Nico se dan, pues vamos a intentarlo". Así, Deco deja claro que la llegada del internacional español no es fruto de la improvisación, sino de una estrategia planificada desde hace tiempo.

Preguntado sobre los aspectos que podrían facilitar o frenar el fichaje, Deco reconoce que el factor económico sigue siendo clave: "Tiene una cláusula. Nos hemos reunido con su agente para saber lo que quiere el futbolista y, a partir de ahí, vamos a ver si es posible". El Barça, condicionado por el fair play financiero y la necesidad de cuadrar cuentas antes de inscribir nuevos jugadores, debe actuar con precisión en cada movimiento.

Una de las declaraciones más llamativas de Deco pone el acento en el ambiente del vestuario: "Tenemos un vestuario muy bueno. Queremos mantener esto. Lo más importante es que jugadores como Nico o Luis u otros nombres son futbolistas que quieren venir. Son gente buena, que tienen hambre y ganas de seguir triunfando".

Sin embargo, rechaza cualquier tipo de favoritismo por afinidades personales: "No, porque el nombre de Nico ya lo teníamos en la mesa la temporada pasada. La idea de Nico siempre la hemos tenido. El hecho de que sean amigos está bien, pero no le vamos a poner la tarjeta de amigos, esto no es un club de amigos, aquí venimos a trabajar y a intentar ganar". Un mensaje contundente para dejar claro que el Barça prima el rendimiento colectivo por encima de las relaciones personales.

Nico Williams es uno de los jugadores más codiciados del fútbol español. Con solo 22 años, ha demostrado en el Athletic Club y en la selección que puede ser decisivo en partidos importantes, aportando velocidad, desborde y capacidad de asociación. Deco subraya que el club busca jugadores que sumen desde el primer momento y que sean capaces de asumir responsabilidades en los grandes escenarios.

La apuesta por Nico encaja además en la idea de rejuvenecer el ataque azulgrana, complementando a jóvenes como Lamine Yamal y dotando al equipo de más alternativas. "Lo que queremos es mejorar el equipo, no empeorarlo", insiste Deco, recordando que cada refuerzo debe elevar el nivel competitivo del grupo.