Espanyol, Osasuna i Mallorca volen un jugador de l'Albacete

Al mercat de fitxatges d'estiu, cada moviment pot marcar el futur d'un club durant tota la temporada. Aquesta vegada, l'atenció se centra en la figura d'un futbolista que ha demostrat ser un dels més desequilibrants de LaLiga Hypermotion i el nom del qual comença a sonar amb força als despatxos de diversos equips de Primera Divisió. Espanyol, Osasuna i Mallorca tenen una cosa en comú: busquen talent, verticalitat i gol. I han posat els ulls en un futbolista de l'Albacete que ha fet un pas endavant en la seva carrera.

L'Espanyol, després d'un curs on la permanència ha estat un desafiament constant, sap que necessita reforçar posicions clau per evitar un altre any de patiment. El club català ja ha fet els seus primers passos al mercat, amb diverses incorporacions confirmades, però la seva secretaria tècnica manté obertes diverses opcions per potenciar la banda esquerra, una demarcació que ha donat problemes en fases crucials del campionat.

La competència és ferotge. Osasuna, consolidat com un dels projectes més estables a LaLiga EA Sports, no ha dubtat a valorar opcions per donar profunditat a la seva plantilla i afegir més amenaça per les bandes. Mallorca, amb l'ambició d'escalar posicions i apropar-se a la zona noble de la taula, també busca sumar qualitat als extrems per enfortir l'esquema ofensiu. El jugador pel qual sospiren aquests tres equips és Jon Morcillo, tal com ha informat Ángel García.

| La Liga Hypermotion

La temporada de la consagració

Jon Morcillo ha estat una de les peces fonamentals a l'Albacete durant l'última campanya. L'extrem, format al planter de l'Athletic, va disputar 39 partits, va marcar vuit gols i va repartir sis assistències a l'exigent Segona Divisió espanyola. La seva aportació ofensiva ha estat crucial: ha participat en una de cada quatre dianes del conjunt manxec, dada que subratlla la seva importància en el joc col·lectiu.

No només ha destacat per les seves xifres, sinó també per la seva regularitat: titular en el 69% dels partits de lliga, Morcillo ha superat els 2.600 minuts entre totes les competicions. L'Albacete ha sabut aprofitar el talent d'un futbolista capaç de generar perill des de la banda, sumant desequilibri, visió de joc i arribada a l'àrea.

L'interès de tres equips de LaLiga EA Sports afegeix una dosi d'incertesa al futur de Morcillo. Espanyol, Osasuna i Mallorca no estan sols a la pugna: segons han revelat fonts properes a l'entorn del jugador, també existeix seguiment des de l'estranger, concretament de clubs mexicans, tot i que l'extrem prioritza continuar competint a Espanya, on la seva adaptació i creixement han estat constants.

El seu contracte amb l'Albacete s'estén fins al 2026, un detall que condiciona qualsevol operació. Tot i que el club manxec està obert a escoltar propostes, no el deixarà marxar a qualsevol preu, sobretot després d'haver perdut altres futbolistes clau com Koffi o Manu Fuster. Per a Morcillo, aquest estiu representa l'oportunitat perfecta per fer el salt definitiu a Primera Divisió i consolidar la seva trajectòria a l'elit.