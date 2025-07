Deco i Laporta, obligats a moure fitxa: L’ultimàtum de Luis Díaz al Barça

Luis Díaz està cansat d'esperar. L'extrem colombià del Liverpool, un dels jugadors més desequilibrants del futbol europeu actual, ha deixat clar al seu entorn que la seva prioritat continua sent fitxar pel FC Barcelona. Però també ha posat una data límit. Si el club blaugrana no actua en les pròximes dues o tres setmanes, acceptarà l'oferta del Bayern de Munic i donarà per tancada la porta del Camp Nou.

El Barça, paralitzat pels seus problemes econòmics

El jugador ja ha fet tot el que podia fer. Ha rebutjat altres propostes, ha comunicat al seu agent i al seu club que vol vestir de blaugrana, i ha estat esperant un moviment clar del Barça. Però el club català, atrapat per la seva fràgil situació financera, continua sense moure fitxa.

La situació és especialment frustrant per al futbolista perquè veu com altres clubs sí que estan decidits a apostar per ell. En concret, el Bayern de Munic ja ha fet una oferta al Liverpool que, tot i ser rebutjada en primera instància, ha posat sobre la taula una xifra propera als 80 milions d'euros.

La paciència de Díaz té un límit

Luis Díaz no vol que el seu futur es decideixi els últims dies d'agost. Sap que la pretemporada és clau per adaptar-se al seu nou equip, conèixer els seus companys i rendir des del primer partit oficial. Per això ha transmès un missatge clar al seu entorn: si el Barça no es defineix aviat, donarà el "sí" definitiu al Bayern.

La prioritat de Díaz és el Barça per raons futbolístiques. L'atreu l'estil de joc de l'equip, la seva història, la possibilitat de jugar al costat de joves promeses com Lamine Yamal, i el repte de tornar el club al més alt d'Europa. Però la manca de decisió des de la direcció esportiva i la lentitud a tancar sortides clau, com la de Ter Stegen.

Mentrestant, el Bayern li ofereix un projecte sòlid, protagonisme immediat i un salari competitiu. El conjunt alemany vol reforçar la seva banda esquerra i veu en Díaz el complement perfecte per al seu atac. A més, li garanteix minuts, Champions League i l'oportunitat de competir per tots els títols.

Compte enrere activat per al Barça

En aquest context, el Barça té dues o tres setmanes per reaccionar. Altrament, perdrà l'oportunitat de fitxar un dels extrems més talentosos del moment, que encara continua esperant la trucada definitiva. La decisió és ara a les mans del club català, però cada dia que passa juga en contra seva.

Luis Díaz ja ha demostrat que està disposat a esperar, però no indefinidament. El seu somni és jugar al Barça, però la seva carrera professional no pot quedar en pausa mentre el club resol els seus números vermells. Si en uns dies no hi ha senyals clares des de Barcelona, el seu destí es tenyirà de vermell bavarès.