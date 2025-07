Deco y Laporta obligados a mover ficha: El ultimátum de Luis Díaz al Barça

Luis Díaz está cansado de esperar. El extremo colombiano del Liverpool, uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol europeo actual, ha dejado claro a su entorno que su prioridad sigue siendo fichar por el FC Barcelona. Pero también ha puesto una fecha límite. Si el club azulgrana no actúa en las próximas dos o tres semanas, aceptará la oferta del Bayern de Múnich y dará por cerrada la puerta del Camp Nou.

El Barça, paralizado por sus problemas económicos

El jugador ya ha hecho todo lo que podía hacer. Ha rechazado otras propuestas, ha comunicado a su agente y a su club que quiere vestir de blaugrana, y ha estado esperando un movimiento claro del Barça. Pero el club catalán, atrapado por su frágil situación financiera, sigue sin mover ficha.

La situación es especialmente frustrante para el futbolista porque ve cómo otros clubes sí están decididos a apostar por él. En concreto, el Bayern de Múnich ya ha hecho una oferta al Liverpool que, aunque rechazada en primera instancia, ha puesto sobre la mesa una cifra cercana a los 80 millones de euros.

La paciencia de Díaz tiene un límite

Luis Díaz no quiere que su futuro se decida en los últimos días de agosto. Sabe que la pretemporada es clave para adaptarse a su nuevo equipo, conocer a sus compañeros y rendir desde el primer partido oficial. Por eso ha transmitido un mensaje claro a su entorno: si el Barça no se define en breve, dará el "sí" definitivo al Bayern.

La prioridad de Díaz es el Barça por razones futbolísticas. Le atrae el estilo de juego del equipo, su historia, la posibilidad de jugar junto a jóvenes promesas como Lamine Yamal, y el reto de devolver al club a lo más alto de Europa. Pero la falta de decisión desde la dirección deportiva y la lentitud en cerrar salidas clave, como la de Ter Stegen.

Mientras tanto, el Bayern le ofrece un proyecto sólido, protagonismo inmediato y un salario competitivo. El conjunto alemán quiere reforzar su banda izquierda y ve en Díaz al complemento perfecto para su ataque. Además, le garantiza minutos, Champions League y la oportunidad de competir por todos los títulos.

Cuenta atrás activada para el Barça

En este contexto, el Barça tiene dos o tres semanas para reaccionar. De lo contrario, perderá la oportunidad de fichar a uno de los extremos más talentosos del momento, que aún sigue esperando el llamado definitivo. La decisión está ahora en manos del club catalán, pero cada día que pasa juega en su contra.

Luis Díaz ya ha demostrado que está dispuesto a esperar, pero no indefinidamente. Su sueño es jugar en el Barça, pero su carrera profesional no puede quedar en pausa mientras el club resuelve sus números rojos. Si en unos días no hay señales claras desde Barcelona, su destino se teñirá de rojo bávaro.