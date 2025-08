Deco le da una mala noticia a Lamine Yamal: Borussia Dortmund y Milán, culpables

Con la gira asiática cerrada tras el amistoso ante Daegu FC, el club volverá a Barcelona con la necesidad de tomar una decisión sobre su futuro. La carpeta del Barça aún no está cerrada, y hay un jugador que parece que no tiene hueco en el equipo. Si el entrenador no le incluye en la lista definitiva, lo más probable será su salida. Falta concretar si es en forma de cesión o traspaso, siempre asegurando mecanismos para mantener cierto control sobre su progresión y posible revalorización.

La situación contractual del canterano del Barça ha generado más controversia hoy en la gira asiática del club. Un jugador con techo por descubrir, ha sido objeto de interés por parte de grandes equipos europeos que le ofrecen minutos seguros. Muchos jugadores del equipo, como Lamine Yamal, estarán descontentos con la salida del jugador.

Falta de oportunidades ante la dura competencia en el lado derecho

El cuerpo técnico considera que la posición está bien cubierta por jugadores como Jules Koundé y Eric García. Esta preferencia deja a Héctor Fort con escasas opciones reales de continuidad durante la temporada. A pesar de haber disputado minutos en partidos, no ha logrado convencer del todo en labores defensivas. Por ello, ante la falta de confianza de Hansi Flick, se estudia su posible salida.

Interés de clubes europeos y valoración económica

Varios clubes han sometido consultas formales por este joven proyecto defensivo. Destacan el AC Milan, Borussia Dortmund y Ajax, todos ellos con historial de desarrollo de talentos jóvenes. Incluso Paris FC, recién ascendido a la Ligue 1, ha formulado una propuesta en firme, interesado como plan B en caso de no cerrar otro fichaje.

El valor de mercado del jugador se estima en torno a los 10 millones de euros, cifra que el Barça esperaría recibir y sobre la que espera incluir cláusulas que le permitan conservar parte de sus derechos o una opción de recompra.

El paso previo a la revelación del nombre

A lo largo de este verano, el futbolista ha completado su decimonoveno cumpleaños. Debutó con el primer equipo en diciembre de 2023 en Champions League y poco después en La Liga, aunque con escasa continuidad. En total, acumuló 17 partidos en la Liga española y 30 minutos en la máxima competición continental durante la campaña 2024‑25. La mayoría de esas participaciones fueron como suplente, lo que refleja las limitadas oportunidades que tuvo.

Héctor Fort, la promesa de La Masía en la disyuntiva definitiva

Héctor Fort Garcia, lateral derecho nacido el 2 de agosto de 2006 en Barcelona y formado en La Masía desde su infancia. Con contrato hasta junio de 2026, ha tenido minutos discontinuos en el primer equipo, sumando apenas 710 minutos en 21 partidos en 24/25, con solo dos tarjetas amarillas y sin goles ni asistencias destacadas.

El París FC parece el más cercano a concretar una oferta, dado que ha presentado una consulta oficial y necesita opciones defensivas en su nuevo proyecto en Ligue 1.

Borussia Dortmund aporta atractivo europeo por su reciente clasificación para la Champions y su historial de apostar por jóvenes. Por su parte, el AC Milan y Ajax también vigilan la situación del jugador como posible incorporación a bajo coste. Incluso el RCD Mallorca, con pasado reciente en fichar canteranos, habría mostrado interés cauteloso.