Decepció confirmada al Reial Madrid: Florentino Pérez, desesperat amb un jugador

Poques vegades una aposta del Real Madrid ha resultat tan frustrant com la que acaba de finalitzar aquest estiu. La direcció esportiva del club fa anys que intenta assegurar el futur mitjançant la incorporació de joves promeses, sobretot al mercat brasiler, buscant replicar l'èxit amb alguns dels seus fitxatges més mediàtics dels últims temps. Tanmateix, no tots els projectes aconsegueixen consolidar-se i alguns casos acaben sent una autèntica lliçó per a la gestió esportiva.

A la casa blanca hi ha una política clara: fitxar les millors perles del futbol internacional abans que esclatin i siguin inaccessibles econòmicament. Aquest model ha donat alegries recents amb dos dels actuals referents ofensius, però també ha mostrat la seva cara més amarga amb altres jugadors que mai van arribar a assentar-se al primer equip. L'estiu de 2025 marca el desenllaç d'una de les majors decepcions en la gestió de Florentino Pérez des del seu retorn a la presidència.

El fitxatge de l'esperança: una inversió milionària i comparacions incòmodes

El gener de 2020, l'arribada de Reinier va despertar grans expectatives en el madridisme. L'operació, valorada en uns 30 milions d'euros, va ser presentada com l'adquisició d'un dels jugadors amb més projecció del món. Des del primer moment, el futbolista va suportar una pressió addicional, sent comparat amb llegendes com Kaká, no només per la seva nacionalitat, sinó també pel seu perfil tècnic i físic.

| Real Madrid

Llavors adolescent, que havia brillat al Flamengo i a les categories inferiors del Brasil, va aterrar a la capital espanyola entre llàgrimes i emocions trobades. La seva història de superació, deixant enrere la seva família per perseguir el somni europeu, va emocionar durant la presentació. Tanmateix, el temps va demostrar que les expectatives estaven molt per sobre del que la realitat li permetria mostrar sobre la gespa.

Cessions sense èxit i una sortida silenciosa del Real Madrid l'estiu de 2025

El camí del mitjapunta brasiler per Europa va estar marcat per les cessions contínues. Borussia Dortmund a Alemanya, Girona i Granada a Espanya i Frosinone a Itàlia han estat els seus destins en una trajectòria plena d'obstacles. Tot i tenir oportunitats a diferents lligues i equips, mai va aconseguir adaptar-se plenament ni consolidar un lloc de titular. Les xifres parlen per si soles: cap debut oficial amb el primer equip del Real Madrid i un balanç discret de gols i assistències en els seus anys al futbol europeu.

El desenllaç era previsible. Un any abans que finalitzés el seu contracte, ambdues parts han optat per separar els seus camins. Segons informació publicada per Fabrizio Romano, el futbolista rescindeix el seu vincle i torna al Brasil, fitxant per l'Atlético Mineiro en una operació a cost zero per al club sud-americà, tot i que el Real Madrid es guarda el 50% d'una possible futura venda. El somni europeu del que un dia va ser considerat un dels joves més prometedors del planeta, acaba així de manera silenciosa i sense honors al Santiago Bernabéu.

La sortida d'aquesta jove promesa suposa un cop dur al full de serveis de Florentino Pérez, que va apostar fort per la fórmula brasilera per assegurar el relleu generacional. Si bé Vinicius Jr. i Rodrygo han demostrat ser fitxatges d'èxit, la història d'aquest darrer cas deixa en evidència els riscos inherents a qualsevol projecte a llarg termini. El Real Madrid, sempre exigent, no espera, i els que no aconsegueixen rendir al màxim nivell queden condemnats a l'oblit.