La transcendental decisió de Flick en el partit contra el Seoul FC: Gest definitiu

Un ambient de màxima expectació es respira a la gira asiàtica del FC Barcelona, on el club busca consolidar el seu projecte sota la direcció de Hansi Flick. L’equip blaugrana s’enfronta avui al Seoul FC a l’Estadi Mundialista de la capital sud-coreana, un escenari on la calor i la humitat amenacen de ser protagonistes. Tanmateix, tota l’atenció està centrada en una elecció tàctica que pot marcar el futur immediat de la defensa culer.

El retorn d’Araujo: d’incertesa a peça clau

A principis de l’estiu, el nom de Ronald Araujo sonava insistentment com a possible sortida del Barça. La rumorologia sobre fitxatges, ofertes i necessitats financeres dibuixava un panorama incert per al central uruguaià. Tanmateix, el partit d’avui a Seül sembla haver canviat el rumb d’aquesta història.

Per primera vegada a la pretemporada, Flick alinearà Araujo com a titular, formant parella amb Pau Cubarsí, i deixa un missatge clar de confiança. L’uruguaià, a més, assumeix el rol de capità en un onze ple de titulars, cosa que es pot interpretar com un gest definitiu a la seva continuïtat. No és que jugui d’inici en un pla de rotació, sinó que ho fa en un onze que probablement serà el de gala durant la temporada.

| FCB

En el duel anterior davant el Vissel Kobe, Araujo només va disputar la segona part, mentre que Iñigo Martínez i Cubarsí van ser la parella escollida d’inici. Avui, en canvi, el tècnic alemany decideix apostar per la solidesa, l’experiència i la jerarquia del central uruguaià, que es perfila com un dels pilars defensius per a la temporada 2025/2026.

L’onze de gala pren forma: senyals de l’aposta de Flick

L’alineació escollida per Flick per enfrontar-se al Seoul FC no deixa lloc a dubtes sobre el seu plantejament. Sota pals, repeteix Joan Garcia, l’únic dels fitxatges que parteix d’inici. En defensa, Koundé, Cubarsí, Araujo i Balde conformen una línia de garanties, mentre que el centre del camp reuneix talent i experiència amb De Jong, Pedri i Dani Olmo, sent el canari l’únic que repeteix (van jugar Gavi i Fermín davant el Vissel Kobe).

En la parcel·la ofensiva, el tècnic alemany segueix confiant en el trident format per Lamine Yamal, Robert Lewandowski i Raphinha, una combinació de joventut, gol i desequilibri. Al davant, el Seoul FC compta amb noms coneguts com Jesse Lingard, afegint un al·licient internacional a l’amistós. Aquest onze, molt similar al que podria iniciar LaLiga, reflecteix el desig de Flick de construir automatismes i provar combinacions de cara a l’exigent calendari que s’acosta.

Competència ferotge a la defensa: Cubarsí, Araujo i Iñigo, lluita oberta

La presència d’Araujo d’inici no només és rellevant pel seu pes al vestidor, sinó per la intensa competència que s’anticipa a la línia defensiva del Barça. Cubarsí s’ha consolidat com un dels grans descobriments de la darrera campanya, mostrant una maduresa impropia de la seva edat. Iñigo Martínez, per la seva banda, aporta experiència i contundència, mentre que Araujo sembla haver convençut Flick del seu valor en partits de màxima exigència.

El tècnic alemany haurà de gestionar l’alternança entre aquests tres centrals, buscant l’equilibri perfecte per a una temporada amb aspiracions màximes en totes les competicions. La decisió d’avui, fent coincidir Cubarsí i Araujo a l’eix, pot ser el primer indici de la jerarquia defensiva que tindrà el Barça els pròxims mesos.

Més enllà dels noms i les tàctiques, l’amistós a Seül està marcat per l’ambient festiu i l’estrena de la nova equipació daurada i morada, homenatge a Kobe Bryant. Les temperatures freguen els 30 graus i la humitat serà un desafiament afegit per als futbolistes. No obstant això, l’exigència competitiva i el desig de veure els nous fitxatges i els titulars habituals mantenen l’expectació en nivells màxims.