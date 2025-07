La trascendente decisión de Flick en el partido contra el Seoul FC: Guiño definitivo

Un ambiente de máxima expectación se respira en la gira asiática del FC Barcelona, donde el club busca consolidar su proyecto bajo la dirección de Hansi Flick. El equipo azulgrana se mide hoy al Seoul FC en el Estadio Mundialista de la capital surcoreana, un escenario donde el calor y la humedad amenazan con ser protagonistas. Sin embargo, toda la atención está centrada en una elección táctica que puede marcar el futuro inmediato de la zaga culé.

El regreso de Araújo: de incertidumbre a pieza clave

A principios del verano, el nombre de Ronald Araújo sonaba insistentemente como posible salida del Barça. La rumorología sobre fichajes, ofertas y necesidades financieras dibujaba un panorama incierto para el central uruguayo. Sin embargo, el partido de hoy en Seúl parece haber cambiado el rumbo de esa historia.

Por primera vez en la pretemporada, Flick alinea a Araújo como titular, formando pareja con Pau Cubarsí, y deja un claro mensaje de confianza. El uruguayo, además, asume el rol de capitán en un once plagado de titulares, lo que puede interpretarse como un guiño definitivo a su continuidad. No es que esté jugando de inicio en un plan de rotación, sino que lo está haciendo en un once que probablemente sea el de gala durante la temporada.

En el duelo anterior frente al Vissel Kobe, Araújo solo disputó la segunda parte, mientras que Iñigo Martínez y Cubarsí fueron la pareja elegida de inicio. Hoy, en cambio, el técnico alemán decide apostar por la solidez, la experiencia y la jerarquía del central uruguayo, que se perfila como uno de los pilares defensivos para la temporada 2025/2026.

El once de gala toma forma: señales de la apuesta de Flick

La alineación elegida por Flick para enfrentarse al Seoul FC no deja lugar a dudas sobre su planteamiento. Bajo palos, repite Joan Garcia, el único de los fichajes que parte de inicio. En defensa, Koundé, Cubarsí, Araújo y Balde conforman una línea de garantías, mientras que el centro del campo reúne talento y experiencia con De Jong, Pedri y Dani Olmo, siendo el canario el único que repite (jugaron Gavi y Fermín frente al Vissel Kobe).

En la parcela ofensiva, el técnico alemán sigue confiando en el tridente formado por Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha, una combinación de juventud, gol y desborde. Enfrente, el Seoul FC cuenta con nombres conocidos como Jesse Lingard, añadiendo un aliciente internacional al amistoso. Este once, muy similar al que podría iniciar LaLiga, refleja el deseo de Flick de construir automatismos y probar combinaciones de cara al exigente calendario que se avecina.

Competencia feroz en la defensa: Cubarsí, Araújo e Iñigo, lucha abierta

La presencia de Araújo de inicio no solo es relevante por su peso en el vestuario, sino por la intensa competencia que se anticipa en la línea defensiva del Barça. Cubarsí se ha consolidado como uno de los grandes descubrimientos de la última campaña, mostrando madurez impropia de su edad. Iñigo Martínez, por su parte, aporta experiencia y contundencia, mientras que Araújo parece haber convencido a Flick de su valor en partidos de máxima exigencia.

El técnico alemán deberá gestionar la alternancia entre estos tres centrales, buscando el equilibrio perfecto para una temporada con aspiraciones máximas en todas las competiciones. La decisión de hoy, haciendo coincidir a Cubarsí y Araújo en el eje, puede ser el primer indicio de la jerarquía defensiva que tendrá el Barça en los próximos meses.

Más allá de los nombres y las tácticas, el amistoso en Seúl está marcado por el ambiente festivo y el estreno de la nueva equipación dorada y morada, homenaje a Kobe Bryant. Las temperaturas rozan los 30 grados y la humedad será un desafío añadido para los futbolistas. No obstante, la exigencia competitiva y el deseo de ver a los nuevos fichajes y a los titulares habituales mantienen la expectación en niveles máximos.