Nou intent del Sevilla per a un davanter: Cordón vol fitxar a Rússia

El Sevilla FC, després d'una temporada 2024/25 irregular pel que fa al rendiment ofensiu, ha decidit moure fitxa a la recerca d'un davanter centre amb més garanties. La direcció esportiva treballa en diverses vies per reforçar l'atac i compensar les possibles sortides de jugadors com Kelechi Iheanacho o Rafa Mir.

El nigerià, la seva etapa com a sevillista no ha acabat d'enlairar-se, és a l'aparador després del seu gol a Gelsenkirchen, una aportació que pot revalorar-lo de cara a una possible venda. Per la seva banda, Rafa Mir continua sense oferir el rendiment esperat i també se li busca destí lluny de Nervión.

Mentrestant, Akor Adams, que per fi va veure porteria amb un doblet davant el Schalke 04, i el jugador del planter Isaac Romero, que va tancar el curs passat amb només cinc gols en 32 partits, continuen a la plantilla… encara que la paciència comença a esgotar-se.

Un perfil potent i amb gol

En aquest context, el Sevilla ha posat la seva atenció en un ariet amb potència, gambada i capacitat per trencar línies a l'espai. Es tracta d'un davanter centre que destaca pel seu físic, el seu domini del joc aeri i el seu olfacte golejador. Un jugador que encaixa en el perfil que Cordón busca per acompanyar —o fins i tot competir— amb els actuals atacants sevillistes.

El club sevillà ha iniciat contactes preliminars amb el Zenit de Sant Petersburg per intentar aconseguir una cessió. El davanter en qüestió és un internacional colombià de 28 anys que ja suma 44 gols i 21 assistències en 113 partits amb el conjunt rus, xifres que avalen el seu instint golejador.

Un fitxatge complicat però no impossible

L'operació no serà senzilla. Al davanter li resten dos anys de contracte a Rússia i el seu sou és, a dia d'avui, inassumible per al Sevilla. S'estima que percep al voltant de 10 milions d'euros bruts anuals, una xifra que complica enormement la seva incorporació.

A més, s'està debatent la inclusió d'una opció de compra a l'acord, un apartat que podria ser clau per desbloquejar l'operació. Mentrestant, la direcció esportiva no es queda de braços plegats i manté converses paral·leles amb altres perfils per si aquesta via acaba sent inviable.

La plantilla, encara per definir

Això sí, abans d'afrontar incorporacions, el Sevilla necessita alleugerir la seva plantilla. Jugadors com Álvaro Fernández, Adnan Januzaj o el mateix Rafa Mir són a la rampa de sortida. També es treballa amb urgència per tancar plusvàlues que alleugereixin la massa salarial i permetin una major maniobrabilitat al mercat.

Cordón vol deixar-ho tot ben lligat. El seu objectiu és tenir tancades les principals operacions com més aviat millor perquè el tècnic, Matías Almeyda, pugui comptar amb tots els seus efectius a l'inici de la temporada. La idea és incorporar jugadors que ja hagin estat estudiats a fons i el rendiment dels quals estigui contrastat.

Un reforç amb experiència europea

El jugador que pretén el Sevilla coneix bé el futbol europeu. Abans d'arribar al Zenit, va militar en clubs com l'Ajax i el Racing de Santander, mostrant sempre un perfil competitiu i lluitador. A Rússia, ha aconseguit consolidar-se com un davanter fiable, amb bons registres tant a la lliga com en competicions continentals.

L'afició sevillista, que demana a crits un ariet que il·lusioni, podria veure acabada la seva espera si les negociacions avancen. I encara que per ara tot és en una fase embrionària, el nom ja és sobre la taula del Ramón Sánchez-Pizjuán. Aquest nom és Mateo Cassierra.