Bones notícies per al Barça, Pedri celebra la decisió del seu deixeble: «Em quedo»

La Masia segueix consolidant-se com una de les pedreres més prestigioses del món. Durant dècades, el FC Barcelona ha fabricat migcampistes d’enorme talent que marquen època per la seva capacitat per associar-se i dominar els partits. Tanmateix, cada cert temps sorgeix un perfil diferent, capaç de mantenir l’essència del joc combinatiu i afegir-hi un plus de verticalitat i gol.
El perfil diferent d’una joia blaugrana
Aquest és el cas de Guille Fernández, futbolista de 17 anys que ha decidit continuar al Barça Atlètic. El seu talent no només es reflecteix en la visió de joc i la precisió en la passada, sinó també en el seu instint ofensiu, quelcom menys habitual en l’ADN clàssic. La temporada passada va signar set gols a Primera RFEF amb només 16 anys, un registre que confirma la seva capacitat d’arribada des de la segona línia.
El jove migcampista ja sap què és entrenar i jugar amb el primer equip. Hansi Flick el va incloure a la gira de pretemporada per Àsia, on fins i tot va debutar davant el FC Seoul. Compartir vestidor amb els grans i mantenir-se després en dinàmica del grup principal és un reflex del valor que li atorga el cos tècnic.
Un estiu ple de temptacions externes
El mercat estival el va tornar a posar a l’aparador. Diversos clubs de Primera Divisió i alguns de l’estranger, com el Borussia Dortmund, van tantejar el seu fitxatge. També hi va haver sondejos de projectes més modestos, com l’Andorra, que li garantien minuts immediats. No obstant això, tant el jugador com el seu entorn han optat per prioritzar l’estabilitat i la progressió en un entorn que consideren ideal.
El fet que el Barça Atlètic competeixi aquest curs a Segona RFEF podria haver estat un factor per buscar una sortida. Tanmateix, Guille ha apostat per continuar la seva formació a casa. Compta amb contracte vigent fins al 2027 i també amb la confiança d’aquells que el veuen com una peça fonamental en el futur de l’entitat.
Un líder precoç per al filial
Guille no només és un futbolista prometedor, també s’ha convertit en un referent dins del vestidor. Amb només 17 anys es perfila com un dels líders de l’equip de Juliano Belletti, que el considera indispensable per afrontar la temporada. La seva maduresa sorprèn tècnics i companys, que el veuen preparat per assumir responsabilitats tot i la seva joventut.
La decisió de quedar-se ha estat celebrada per Pedri, que el considera un deixeble dins del vestidor blaugrana. Qui sap si d’aquí a pocs anys, Guille Fernández pot ser un gran company de medul·lar per al canari al primer equip del Barça.
Projecció a mitjà termini
El pla passa ara per consolidar-se al filial i esperar oportunitats puntuals amb el primer equip. La direcció esportiva és conscient que la seva progressió s’ha de cuidar amb molta atenció, com va passar en el seu dia amb Lamine Yamal. Si manté la línia ascendent i aprofita cada entrenament, el seu salt definitiu al Camp Nou pot estar més a prop del que es preveia.
L’aposta de Guille pel Barça és també un missatge de confiança en el projecte de pedrera. En temps en què molts joves busquen dreceres cap a l’elit, la seva decisió reforça la filosofia culer que l’èxit s’assoleix amb paciència, treball i fidelitat a un estil de joc.