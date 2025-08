Gavi confessa la seva veritable relació amb Dro: 'És el meu...'

A cada pretemporada del Barça, l'atenció sempre es reparteix entre els consagrats i els jugadors de la Masia que busquen el seu lloc al primer equip. Aquest estiu, l'expectació gira entorn de les noves oportunitats i de l'ambient que es respira al vestidor després de mesos de canvis i l'arribada de fitxatges de renom. En aquest context, Gavi s'ha convertit en un referent de la Masia, no només pel seu futbol, sinó per la seva capacitat de lideratge i el seu suport a les joves promeses que destaquen al club.

El rol de Gavi com a mentor i la seva relació especial amb Dro

El retorn de Gavi després d'una lesió complicada ha suposat un punt d'inflexió per a l'equip i per a ell mateix. El seu paper dins i fora del camp s'ha potenciat, especialment després de portar el braçalet de capità en l'amistós davant el FC Seoul, on va signar una actuació sòlida i es va retrobar amb el gol. En aquell partit, una de les imatges més comentades va ser la proximitat i complicitat mostrades amb Dro, una de les perles de la pedrera blaugrana.

En una entrevista recent, Gavi va desvelar la naturalesa del seu vincle amb Dro, qualificant-lo com el seu “protegit”. Per al migcampista andalús, Dro representa el talent i la mentalitat que requereix el Barça actual: esforç, humilitat i capacitat d'adaptació. “Tant de bo pugi Dro. És un talent i una persona increïble. Jo li aconsello molt perquè al final és el meu protegit aquí”, va confessar Gavi, subratllant el paper fonamental que té ajudar els nous valors en la seva integració.

| FCB

Dro aprofita els seus minuts i es guanya l'atenció de Flick

L'inici de la pretemporada ha servit per mesurar el potencial de Dro al primer equip. Al primer amistós, el jove atacant va disposar de 23 minuts i no va desaprofitar la seva oportunitat, anotant un gol i mostrant desimboltura davant defensors experimentats. Tanmateix, al segon partit no va tenir minuts, cosa que afegeix expectació sobre la gestió de Hansi Flick amb els joves.

Per a molts al club, la competència pels llocs ofensius s'ha incrementat després de l'arribada de Marcus Rashford, però la direcció esportiva no perd de vista els jugadors de la Masia que poden aportar solucions immediates o convertir-se en peces clau per al futur. El cas de Dro no és una excepció. La seva capacitat per adaptar-se a diferents rols a l'atac encaixa perfectament en el nou estil que Flick vol implantar, apostant per la pressió alta, la mobilitat i el joc ràpid.

Ambicions del Barça i la lluita pel lideratge amb el Real Madrid

La temporada que comença presenta grans reptes per al Barça. L'objectiu no és només plantar cara al Real Madrid, sinó tornar a dominar a Europa i consolidar el projecte de Flick. Gavi, que es mostra optimista després de la seva recuperació, destaca la confiança que l'entrenador ha dipositat a la plantilla. Per al jove internacional, la clau serà mantenir la identitat blaugrana i no obsessionar-se amb els rivals. “Tenen un gran equip però nosaltres hem de ser nosaltres i ja està”, va afirmar amb convicció.

El vestidor mira de reüll les estrelles emergents com Lamine Yamal, mentre que fitxatges com Rashford eleven la competència interna. Tanmateix, la Masia continua sent el motor d'il·lusió, i exemples com el de Gavi-Dro demostren que la unió entre generacions pot ser el factor diferencial per aspirar a tot.