Dani Senabre hunde a Asencio tras su expulsión contra el Pachuca: 'Recuerdo...'

El arranque de Raúl Asencio en esta primera edición del Mundial de Clubes ha dejado mucho que desear y ha abierto un debate cada vez más evidente en el fútbol español. En concreto, ha avivado las discusiones sobre quiénes deben ser los líderes de la zaga en la selección española.

La última jornada del campeonato, marcada por la sufrida victoria del Real Madrid ante el Pachuca (1-3), ha vuelto a poner el foco sobre la figura de Asencio, protagonista por motivos negativos tras ser expulsado en el minuto 7. Este episodio no ha pasado desapercibido entre periodistas y aficionados, que han recuperado viejas comparaciones entre dos de los centrales más prometedores del país.

El tuit viral de Dani Senabre: Asencio, en el ojo del huracán

En pleno análisis durante el partido, el periodista Dani Senabre se hizo eco de la situación con un tuit que rápidamente se volvió viral:

“Recuerdo con ternura cuando nos intentaban hacer creer que Asencio era mejor que Cubarsí".

| Real Madrid

Senabre, conocido por su tono irónico y análisis incisivo, no es el único que ha subrayado el contraste entre ambos jugadores. Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre la expulsión de Asencio, especialmente porque no es la primera vez que sufre un revés en el Mundial: en el partido inaugural frente al Al-Hilal ya provocó un penalti, lastrando a su equipo en un debut que acabó en empate y con la presión al alza para el Real Madrid.

Asencio vs. Cubarsí, dos caminos opuestos

Mientras Raúl Asencio vive sus horas más críticas con la camiseta blanca, Pau Cubarsí atraviesa un momento de madurez inusual para su edad. El defensa del Barça, consolidado en la zaga culé pese a la competencia, ha convencido a propios y extraños gracias a su temple, su lectura de juego y una capacidad de anticipación que ya le ha valido la confianza de Luis de la Fuente para la selección española.

De hecho, la última convocatoria del combinado nacional puso de manifiesto esta diferencia. Mientras Cubarsí fue citado —aunque finalmente no jugó—, Asencio quedó fuera de la lista, una señal inequívoca de que el seleccionador apuesta por un perfil más fiable y sobrio en defensa. En los dos partidos de esa ventana, De la Fuente optó por la pareja Huijsen-Le Normand, relegando a los dos jóvenes al banquillo y la grada, pero reforzando la imagen de Cubarsí, junto a Huijsen, como principal opción de futuro.

Con todo, pues, no están siendo meses sencillos para el zaguero merengue. Raúl Asencio, obviando su grave problemática extradeportiva en la que está sumergido, no se encuentra en un buen estado de forma. De primeras, se antojaba como uno de los titulares indiscutibles de Xabi Alonso en el Real Madrid, formando dupla de centrales con Huijsen, pero estas dos primeras actuaciones no le acompañan. Veremos si el nuevo técnico del elenco blanco toma alguna decisión al respecto.