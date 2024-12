Albert Blaya parla clar sobre els problemes del Girona: 2 jugadors assenyalats

No és una temporada fàcil d'assimilar per a l'entorn del Girona. Encara que està ficat de ple a la batalla per endinsar-se en llocs europeus, el nivell ha baixat notablement respecte al curs anterior. El Girona d'ara no és aquell Girona de la 2023/24 que fins i tot va arribar a proposar-se com a seriós candidat per batallar pel títol.

De fet, repetir la gesta de classificar-se per a Champions League sembla avui pràcticament utòpic. I és que durant aquests primers mesos de competició, l'equip del nord de Catalunya s'ha mostrat molt irregular, amb períodes de llums i d'altres d'ombres. La realitat és que la plantilla no es mostra tan compacta com abans i el nivell individual dels jugadors nous també ha baixat respecte als que se'n van anar.

Sense anar més lluny, en el duel que va enfrontar Girona i Reial Madrid a Montilivi dissabte a la nit (0-3), els de Míchel es van mostrar molt febles. Incapaços de fer mal a un elenc que venia ple de baixes i de dubtes. I alguns especialistes han intentat posar nom a l'actual tendència gironina.

| Real Madrid

La meitat de punts que l'any passat

Per exemple, el periodista Albert Blaya reforça la línia de pensament que els nous fitxatges no estan sent capaços de rendir al nivell dels jugadors que substituïen. Una clara evidència rau en la posició de davanter centre, la que militava la campanya passada el que va acabar sent el pichicih, Artem Dovbyk. En aquest sentit, el periodista considera una decisió important haver triat "Abel Ruiz i Miovski per substituir-lo".

Però això no passa només en el rol de '9', sinó que és una cosa generalitzada també en altres parts del terreny de joc. Així ho explicava Albert Blaya: “El Girona de Míchel vol mantenir les constants de la temporada passada, però ha perdut massa talent, ha fitxat jugadors que no l'omplen i físicament és un equip amb massa deficiències”. És clar i concís.

I és que els gironins, amb 16 partits disputats, han aconseguit sumar 22 punts dels 48 possibles, amb 6 victòries i 4 empats. A hores d'ara de la temporada passada, eren líders en solitari amb 41 punts i una única derrota. A més, havien anotat 16 gols més que ara i n'havien rebut 3 menys.

D'altra banda, el màxim artiller, Artem Dovbyk, ja havia vist porta vuit vegades. En l'actualitat, però, el màxim golejador de l'equip no és ni tan sols cap dels dos substituts, tots dos amb 2 gols, sinó Stuani, amb quatre. En resum, el Girona ha perdut molt enganxada i un dels grans culpables és Quique Cárcel, que no va acabar d'estar eficaç al mercat de fitxatges.