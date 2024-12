Dani Senabre deja KO al entrenador del Barça: 'Soy muy de Flick pero...'

La del sábado fue una tarde gris más para el Barça. Los culés se mostraron irregulares a lo largo del partido, con pequeños oasis de buen juego contrastados con largos ratos de estancamiento y sufrimiento. Con todo, no pudieron llevarse más que un punto del Benito Villamarín, un resultado (2-2) que les vuelve a hacer perder la ventaja que tenían con respecto al Real Madrid.

Si bien es cierto que el Barça sigue siendo el líder de la tabla clasificatoria en LaLiga, el conjunto merengue, dos puntos por debajo, tiene todavía un partido pendiente por disputar. Lo hará el 2 de enero en Mestalla frente a un Valencia en horas bajas. Y esto ha vuelto a generar cierto revuelo en el entorno blaugrana.

Los aficionados del equipo catalán han mostrado su descontento con varios elementos durante el transcurso del partido. Frenkie de Jong fue el mayor blanco de críticas, pero no el único. Incluso el técnico, Hansi Flick, que tan buena impresión estaba dejando en sus primeros meses al frente de la plantilla, se llevó juicios negativos.

| FCB

Sustituciones desacertadas y nerviosismo

Uno de los que no se mostró nada satisfecho con las decisiones tomadas por el teutón fue el conocido periodista Dani Senabre, seguidor confeso del Barça. En su perfil de X, anteriormente Twitter, criticó los cambios realizados por el míster; en concreto, los de Pedri, Raphinha y Lewandowski, tres piezas claves en los esquemas. El brasileño se marchó en el 60', dando entrada a Ferran Torres, y los otros dos en el 74'.

Hansi Flick argumentó su decisión de relevarlos basándose en la necesidad de sabia nueva y en el descanso. "Hice cambios porque en la segunda mitad necesitábamos tener las piernas frescas. Además, el miércoles tenemos un importante partido de la Champions", comentó en la rueda de prensa posterior a la disputa del duelo.

Y es que esta semana los culés visitan el siempre complicado Signal Iduna Park para medirse al Dortmund. Este duelo puede servir para tener pie y medio en el 'top 8' de la Champions y, por ende, clasificarse directamente a los octavos de final.

Lo cierto es que no fue el mejor partido de Hansi Flick como entrenador del Barça. Además de sus criticadas tomas de decisiones, le vimos algo nervioso, poco común en él, en el área técnica. De hecho, fue expulsado después de protestar de forma vehemente el claro que penalti que le pitaron en contra al Barça. Con eso, si las alegaciones del Barça no llegan a buen puerto, no podrá entrenar al equipo en los dos próximos partidos de LaLiga.