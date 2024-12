Un usuari de Twitter deixa KO a Tomás Roncero després del seu últim atac al Barça

Tomás Roncero ha adquirit en els darrers anys la popularitat per la seva acèrrima defensa al Reial Madrid i les seves crítiques constants al Barça. El periodista, col·laborador d'El Chiringuito i subdirector de l'AS, no es mossega la llengua quan es tracta de menysprear l'equip rival. I això s'ha tornat a evidenciar en els darrers dies.

Dijous passat 5 de desembre, la FIFA va executar el sorteig de la fase de grups d'aquesta primera edició del nou format del Mundialet de Clubs. Hi participen els equips espanyols Reial Madrid i Atlètic de Madrid, però no el Barça. Els culers no estaven entre els 9 clubs amb més coeficient UEFA en el període 2021-2024 i, per tant, no complien el requisit fonamental per entrar al campionat.

Tomàs Roncero, doncs, una vegada conegut l'enquadrament final del campionat, va voler aprofitar per llançar una burla als aficionats culers. "Hi ha d'haver un error a la web de la FIFA. No apareix el Barça per cap grup al sorteig del Mundial de Clubs. Ha de ser un error informàtic. L'arreglaran aviat... No us feu il·lusions culers. No teniu dret a entrar-hi en aquest Campionat VIP. A menjar crispetes", va publicar al seu compte de X.

Resposta infal·lible

Els aficionats culers, lluny d'assimilar la burla del periodista, es van voler replicar amb un altre element fàctic que va trencar completament l'argument de Roncero. L'usuari de X @DiegoDav07 li va recordar l'estrepitós fracàs merengue en els 5 primers duels de la Champions League, dels quals n'han perdut tres. A causa d'això, el Reial Madrid es troba al lloc 24, només un per sobre de la zona d'eliminació i molt lluny de la zona de classificació directa a vuitens.

"Ha de ser el mateix error de la UEFA sent, que enlloc veig el Madrid entre els primers 20 de la Champions", va proclamar aquest internauta. No va caldre més respostes, ja que el debat va quedar totalment conclòs amb aquest comentari. La Champions League és un torneig molt més prestigiós que el Mundialet de Clubs i la realitat dicta que al Barça se li està donant molt bé que al Reial Madrid.

Els blancs tenen tres partits per davant per intentar capgirar la situació i no veure perillar la seva continuïtat en la competició. El que és clar és que al 'top 8' tenen pràcticament impossible poder arribar, per la qual cosa, en cas de no caure eliminats, hauran de disputar aquesta mena de ronda prèvia. Atalanta, Salzburg i Stade Brestois són els tres rivals a què encara s'ha d'enfrontar l'elenc de Carlo Ancelotti.