Un exentrenador del Reial Madrid enfonsa Vinicius: 'Ell provoca...'

Vinicius Jr., jugador del Reial Madrid, ha denunciat en nombroses ocasions que Espanya és un país racista. Les seves declaracions han generat un intens debat a la societat ia l'àmbit esportiu, tant dins com fora d'Espanya. Vinicius ha estat víctima d'insults racistes diverses vegades, com a l'estadi Mestalla de València, on alguns aficionats el van insultar. Aquestes situacions han portat el futbolista brasiler a expressar públicament la seva frustració ia demanar mesures contra el racisme al futbol espanyol.

No obstant això, no tots al seu entorn comparteixen aquesta percepció. Recentment, Vanderlei Luxemburg, compatriota de Vinicius i exentrenador del Reial Madrid, ha expressat una opinió diferent. Luxemburg, que va dirigir el Reial Madrid la temporada 2004-2005, va sostenir en una entrevista que Vinicius no és víctima de racisme, sinó que ell mateix "provoca" algunes situacions polèmiques. Aquestes declaracions han afegit més llenya al foc a la discussió sobre l'actitud i el comportament del jove brasiler.

Durant l'entrevista, Vanderlei Luxemburg va assenyalar un incident específic que va passar en un partit contra el Bayern Munic a la Lliga de Campions. En aquesta ocasió, Joshua Kimmich va tornar la pilota a Vinicius de manera esportiva, però el brasiler la va llançar a terra en un gest que va ser interpretat com a provocació. Luxemburg va afirmar que aquest tipus d'actituds, lluny d'ajudar Vinicius, el posen en una situació conflictiva. "Ell provoca molt fent coses que no ha de fer", va afirmar l'exentrenador.

L'exemple de Modric

Luxemburg també va comparar l'actitud de Vinicius amb altres jugadors, fins i tot dins del mateix equip. Va esmentar Luka Modric, que rep la pilota dels rivals de manera tranquil·la i sense buscar confrontacions. "Modric, al mateix club, rep la pilota i l'agafa sense més ni més. Vinicius, en canvi, provoca la situació", va assenyalar l'entrenador brasiler, destacant com el comportament al camp pot influir en la percepció que es té d'un jugador .

La cursa de Vanderlei Luxemburg amb el Reial Madrid, encara que breu, va ser destacable. Va ser entrenador de l'equip durant poc més d'un any, entre el 2004 i el 2005. Durant la seva gestió, el Reial Madrid no va aconseguir títols importants, i el seu pas pel club va ser breu a causa dels resultats irregulars. Tot i això, Luxemburg segueix sent una figura respectada en el futbol brasiler i la seva opinió sobre Vinicius ha ressonat fortament als mitjans.

El tema del racisme al futbol espanyol continua sent un desafiament per a les autoritats i els clubs, i la figura de Vinicius s'ha convertit en un símbol dins aquesta lluita. Mentrestant, les opinions com les de Luxemburg mostren que el debat és complex i que hi ha diverses perspectives sobre la relació entre el comportament dels jugadors i la percepció que se'n té al camp.