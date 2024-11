La DANA afecta Màlaga: Imatges molt preocupants

per Iker Silvosa

Les previsions ho sospitaven i, en efecte, així ha passat. La DANA s'ha acarnissat en aquesta jornada de dimecres amb Màlaga, i ha deixat pluges intenses que estan amenaçant seriosament la integritat de la província andalusa. Els habitants de les zones més afectades ja estaven alertats i, afortunadament, això no ha enxampat ningú desprevingut.

Però el que realment preocupa és el dany material que l'ésser humà no pot controlar. I és que les imatges comencen a ser preocupants; en alguna d'elles pot sospitar-se el cabal del riu Guadalmedina massa elevat, amenaçant de desbordar-se. Això seria, sens dubte, un greu problema per a les localitats confrontants amb el riu, que podrien veure's afectades per les riuades.

En altres imatges del centre de la ciutat es pot apreciar també com alguns carrers i carreteres estan començant a entollar-se massa, generant molta alarma entre la població. L'alçada de l'aigua ja supera la meitat dels vehicles. "Si us plau, pugeu als pisos alts", demanava una de les autores d'aquests vídeos.

Risc màxim i amenaça de desbordament també al riu Campanillas

El fatal episodi viscut a València ha de servir com a precedent perquè els habitants sàpiguen i respectin les mesures preventives. Evidentment, els col·legis i les activitats extraescolars estan suspeses, per la qual cosa ara el que preval és la responsabilitat ciutadana. No és una simple alerta, el risc és extrem.

Des de les 13 hores d'aquest dimecres 13 de novembre fins a la mitjanit, hi ha activada alarma vermella a diverses zones malaguenyes. Preocupa principalment Sol i Guadalhorce i Axarquia, on es preveu que s'acumulin més de 120 mil·lilitres d'aigua en 12 hores, tal com informa l'AEMET.

És tard, doncs, de quedar-se a casa i no sortir tret que estrictíssimament necessari. A més, com aconsellava la internauta anteriorment esmentada, és recomanable evitar els pisos baixos i protegir-se tan bé com es pugui davant l'amenaça de riuades i desbordaments.

Un altre punt amenaçador és el riu Campanillas, que està realment a prop del desbordament. Per això, la Policia ha determinat que el millor és desallotjar els habitants de les ciutats i els pobles que confronten amb aquest riu. I és que en algunes parts de Màlaga ja s'ha acumulat més de 100 litres d'aigua en unes horetes, i la previsió encara dóna diverses hores més de pluja. També s'ha tallat la línia de tren d'alta velocitat entre aquesta ciutat i Madrid.