Albert Blaya ho té clar i analitza el futur 9 del Barça: És a La Masia

per Iker Silvosa

El treball de Joan Laporta i del seu equip amb La Masía és esplèndid; ja ho sabem de la seva primera etapa com a mandatari culer. L'escola del Barça és una de les millors del món i d'aquí surten diversos futbolistes que després s'acaben convertint en autèntics jocs professionals. La seva tasca com a ullejadors, reclutadors i formadors és extraordinària i això s'acaba veient en l'èxit que arriben més tard als que se sotmeten a ella.

Precisament per aquest procés està passant el que a l'entorn culer consideren que pot ser el futur '9' del Barça. O, almenys, així ho sospita el periodista Albert Blaya, especialista actualment del club blaugrana. De qui parlem és d'Òscar Gistau, actual integrant del Juvenil A de Juliano Belletti tot i ser de primer any.

Nascut el 2008, ja està començant a deixar la seva empremta al planter del Barça. De fet, la gent que ja l'ha vist jugar, com el mateix Albert Blaya, han quedat enlluernats amb el seu enorme talent. De fet, aquest periodista titlla l'ariet nascut a Salou com "el millor projecte de davanter de tot el futbol formatiu".

¿EL RELEVO DE LEWANDOWSKI? OSCAR GISTAU, el NUEVE que tiene el TALENTO para sustituir a LEWANDOWSKI

Òscar Gistau, pla a mitjà termini

Aquest nivell del '9' català es demostra en el fet que, per exemple, ja ha anat convocat un parell d'ocasions amb el filial i ja acumula 29 minuts a Primera Federació. També està meravellant a la UEFA Youth League, on suma 3 gols en dos partits disputats. És un dels integrants més de la meravellosa generació del 2008 que ve al Barça, amb alguns jugadors ja coneguts com els cosins Guille i Toni Fernández.

La realitat és que tot i que ja hem comentat l'espectacularitat de La Masia, fa uns quants anys que al primer equip no hi ha un '9' titular format a les categories inferiors. L'últim que semblava acostar-se era Marc Guiu, però el de la pedrera ja ha marxat al Chelsea. A la comparativa amb ell, de fet, Marc Blaya considera que Òscar Gistau "atresora més potencial, és més complet i amb més registres".

Això sí, l'ariet de Salou és un projecte de devater centre a mitjà termini, ja que és encara molt jove i encara s'ha d'acabar d'adobar. Per al curt termini, tenint en compte que Roberl Lewandowski ja té 36 anys i acaba contracte l'any que ve, Albert Blaya té una clara opinió. "Ha d'anar al mercat, s'ha de reforçar amb un jugador que pugui tenir un rendiment immediat", deia.