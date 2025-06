Cristiano Ronaldo rompe su silencio sobre Lamine Yamal: 'Pido...'

El fútbol europeo está a punto de vivir un enfrentamiento inédito con la final de la Nations League entre España y Portugal. Más allá del clásico duelo ibérico, el partido de este domingo a las 21:00 horas se presenta como una cita histórica, con la expectación disparada no solo por el trofeo en juego, sino también por el choque de generaciones que representa. Tanto España como Portugal llegan a la gran cita tras dejar fuera a dos gigantes, Francia y Alemania, en semifinales. El ambiente en Múnich promete emociones fuertes y un estadio volcado con el espectáculo.

Cristiano Ronaldo: referente y protector de las nuevas generaciones

Cristiano Ronaldo, leyenda viva del fútbol y capitán de Portugal, ha querido lanzar un mensaje en la rueda de prensa previa al partido. Acostumbrado a ser el foco mediático en las grandes citas, el delantero de 40 años ha mostrado su lado más humano y protector respecto a la nueva hornada de futbolistas, en especial sobre Lamine Yamal, la joya emergente de la selección española.

"Siempre que hay una final es Cristiano contra uno u otro. Hace mucho que es así. Llegan nuevas generaciones, no hay problema. Esto es un deporte de equipo. Lo entiendo, pero esa no es la realidad. No es Cristiano contra alguien", aseguró el capitán portugués, restando importancia al duelo personal y enfocando el mérito en el colectivo.

El portugués, con 220 partidos y 137 goles con la selección, dejó un mensaje muy claro sobre Yamal: "Pido que se deje crecer tranquilo al chico, para bien del fútbol. Lo está haciendo muy bien el niño, calidad no le falta. Hay que cuidarlo. A mis hijos les gusta Lamine. Yo tengo un gran cariño a España. Lamine Yamal está en un entorno en el equipo español muy bueno".

La importancia de la experiencia y el legado

En sus declaraciones, Cristiano Ronaldo también reflexionó sobre el paso del tiempo y los desafíos que implica mantenerse al máximo nivel en la élite. "Hay días buenos, malos. Es parte de la vida. Trato de encontrar mecanismos para afrontar todos los aspectos de la vida, no solo del fútbol. Es un desafío bonito", explicó, reconociendo la dificultad de permanecer competitivo a los 40 años.

Sobre la presión de las grandes finales, dejó claro que el fútbol no es solo cuestión de nombres: "Ni se puede ganar siempre. El objetivo es acabar la temporada con un trofeo. Hay que vivir el momento. Soy feliz".

Reconocimiento a España y al talento joven

Cristiano Ronaldo mostró admiración por la calidad del fútbol español y subrayó el buen momento del equipo dirigido por un entrenador que, según sus palabras, "está haciendo las cosas muy bien". "He jugado mil veces contra ellos. Siempre es una gran selección, con mucha calidad. Ahí está otra gran generación, y un entrenador que está haciendo las cosas muy bien. Para el Mundial es más favorita que Portugal, porque han ganado más que nosotros".

Además, destacó el potencial de Lamine Yamal y de otros jugadores españoles jóvenes como Williams y Pedri: "A mi hijo le gusta Lamine. Tengo un cariño muy especial por España. Los mayores talentos siempre han sido españoles. Williams es un gran jugador, Pedri es buenísimo... El entrenador ha hecho un trabajo muy top, se le ve que pone disciplina".

La final entre España y Portugal servirá para medir el impacto de dos estilos y dos generaciones. Por un lado, la veteranía y el hambre de un Cristiano Ronaldo que sigue batiendo récords; por el otro, la irrupción de Lamine Yamal, que está asombrando al mundo y al propio Cristiano, quien pide "dejarle crecer tranquilo para bien del fútbol".