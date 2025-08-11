Fue un crack de talla mundial y ahora se ofrece al Real Madrid: Florentino dice NO

El Real Madrid afronta los últimos días de preparación antes de debutar en LaLiga con la tranquilidad de tener la plantilla cerrada. Florentino Pérez y la dirección deportiva han dejado claro que no habrá más movimientos en el mercado, salvo oportunidad absolutamente excepcional. Sin embargo, uno de los nombres más mediáticos de la última década ha vuelto a aparecer vinculado al club, aunque en esta ocasión por iniciativa propia.

Mario Balotelli, que mañana cumplirá 35 años, sorprendió en una entrevista confesando que su sueño sigue siendo jugar en el Real Madrid. El delantero italiano, sin equipo desde su breve paso por el Genoa, afirmó que quiere seguir compitiendo “dos o tres años más” antes de retirarse junto a su hermano Enock en el modesto Vado de la cuarta división italiana.

La realidad, sin embargo, es que su fichaje por el conjunto blanco es inviable. Desde Valdebebas no existe interés en reforzar la delantera, y menos con un jugador cuyo rendimiento está muy lejos de su mejor versión. El Madrid ha dado por finalizado su mercado de fichajes hace semanas, apostando por lo gestado en las primeras semanas de verano.

Una carrera marcada por el talento y la polémica

Balotelli fue uno de los delanteros más prometedores de su generación. Deslumbró en el Inter de Milán, donde ganó el triplete en 2010 bajo las órdenes de José Mourinho, y posteriormente vivió etapas de éxito en el Manchester City, con el que conquistó la Premier League y la FA Cup. También pasó por el Milan, Liverpool, Niza, Marsella y Brescia, dejando siempre destellos de su calidad técnica y de su capacidad para decidir partidos importantes.

| Genoa

Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por la irregularidad y episodios extradeportivos que condicionaron su progresión. En la selección italiana fue protagonista en la Eurocopa 2012, donde anotó un doblete histórico a Alemania en semifinales, pero su presencia en la ‘Azzurra’ se fue diluyendo con el tiempo.

Un pasado con guiños a España

Aunque muchos lo desconocen, Balotelli ya vivió una breve experiencia en España durante su etapa formativa. Pasó seis meses en las categorías inferiores del FC Barcelona antes de dar el salto al Inter. En aquella época coincidió con jugadores como Giovanni y Jonathan dos Santos, Thiago Alcántara o Bojan Krkic. “Era una alegría entrar al campo, jugábamos con libertad y sin apenas táctica, solo técnica. Llegamos a ganar partidos 15-0”, recordó con nostalgia.

Ese recuerdo parece haber alimentado su ilusión de regresar al fútbol español, esta vez en la élite y con la camiseta del Real Madrid. Pero las circunstancias son muy distintas: la edad, el momento de forma y la filosofía de fichajes actual del club hacen que su llegada sea imposible.

El futuro de Super Mario

Mientras espera una nueva oportunidad, Balotelli continúa entrenándose por su cuenta. Su objetivo es encontrar un equipo que le ofrezca confianza y minutos para cerrar su carrera de forma digna. Aunque el Real Madrid queda fuera de la ecuación, el delantero asegura que aún tiene fútbol por ofrecer.

En su etapa dorada, “Super Mario” fue capaz de brillar en noches europeas y en los escenarios más exigentes. Hoy, sin embargo, su nombre solo aparece vinculado a Chamartín como anécdota. En el club blanco tienen claro que los tiempos han cambiado y que sus prioridades deportivas pasan por otro tipo de perfil.