Pla B de Manu Fajardo amb el davanter centre per al Betis

A Heliòpolis no hi ha temps per a lamentacions. Amb l'inici de LaLiga a tocar i diversos fronts oberts al mercat, la direcció esportiva del Betis treballa sense descans per reforçar l'atac. La sortida de Borja Iglesias i els dubtes sobre el nivell de Bakambu han deixat clar que la prioritat és un davanter centre, i Manu Fajardo ja maneja un pla alternatiu per no quedar-se sense gol.
El primer nom de la llista era Mateo Joseph, però el jove ariet va acabar fitxant pel Mallorca en acceptar el conjunt balear una cessió sense opció de compra, fórmula que el Betis no contemplava. Amb aquest moviment, la planificació va haver de canviar de rumb. Segons ha informat Estadio Deportivo, a la taula de Fajardo ja figura subratllat un altre perfil que agrada molt als tècnics: Franculino Djú, davanter guineà de 21 anys que milita al Midtjylland danès i que travessa un moment de forma espectacular.
Un inici de temporada demolidor a Dinamarca
Franculino va signar el curs passat 16 gols i sis assistències en 41 partits, unes xifres que ja van despertar l'interès de diversos clubs. Tanmateix, el seu inici a la temporada 2025/26 està sent encara més impressionant: set gols en sis enfrontaments, un a la fase prèvia de la Champions League i sis a la Superliga de Dinamarca, on és màxim golejador amb mitja dotzena de dianes en només tres jornades disputades.
Aquest cap de setmana va tornar a deixar la seva empremta marcant en l'empat 3-3 davant el Fredericia. Va ser l'autor del segon gol del seu equip, demostrant el seu instint dins l'àrea i la seva capacitat per aparèixer en moments clau. Amb 563 minuts jugats aquest curs, la seva mitjana és d'un gol cada 80 minuts, un registre que parla per si sol.
Competència ferotge pel seu fitxatge
El rendiment del davanter no ha passat desapercebut. A més del Betis, equips com Roma, Everton o Leipzig han preguntat per ell, cosa que amenaça d'encarir el seu fitxatge. Franculino té contracte amb el Midtjylland fins al 2029 i està valorat en 13 milions d'euros, una xifra que podria pujar si manté aquest nivell d'encert.
Per al Betis, l'operació representa una oportunitat i un repte. La necessitat de gol és evident, però la inversió ha de ser calculada per no comprometre altres prioritats de mercat, com la recerca d'un pivot defensiu.
Un perfil que encaixa en el projecte verd-i-blanc
Fajardo i el seu equip valoren la joventut, potència i mobilitat de Franculino, característiques que el farien encaixar en l'estil ofensiu del Betis. La seva capacitat per jugar com a referència fixa o obrir-se a la banda el converteix en una opció versàtil, ideal per a un conjunt que buscarà alternatives tàctiques durant el curs.
El compte enrere per tancar el mercat ja ha començat. El Betis sap que no pot deixar escapar massa oportunitats i que, si vol Franculino, haurà de moure's ràpid abans que altres gegants europeus tanquin l'acord.