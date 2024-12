Acaba d'arribar a Montilivi, però Michel no el vol, el Girona li busca una sortida

Artem Dovbyk va ser la principal revelació la temporada passada a la lliga espanyola. El Girona ho havia incorporat aquell estiu procedent del Dnirpo-1 i va ser fonamental perquè els de Míchel visquessin la millor campanya de la seva història. El davanter centre ucraïnès va anotar 24 gols i va repartir 8 assistències als 36 partits de lliga que va disputar. En total, va participar directament al 37,6% dels gols del seu equip a la lliga. A més, va ser el pitxitxi de la competició gràcies a un hat-trick a la darrera jornada contra el Granada.

Lògicament, equips més poderosos econòmicament s'hi van interessar i, finalment, va ser la Roma qui se'l va acabar emportant. Els catalans necessitaven un davanter centre golejador que els permetés ser competitius tant a la lliga com la Champions League. El seu substitut va ser Miovski, un davanter centre nord-macedoni de 25 anys que va arribar procedent de l'Aberdeen per gairebé 5 milions d'euros. Les dues temporades que va ser a Escòcia, Miovski va anotar 44 gols en 98 partits.





El fitxatge va generar alguns dubtes entre els aficionats del Girona. Aquests consideraven que, amb els 30 milions de Dovbyk, s'hauria pogut incorporar a un davanter centre més consolidat. Miovski va començar sent suplent i mostra d'això és que va disputar 248 minuts en els 10 primers partits possibles. A més, quan jugava no feia mèrits per revertir la situació. De fet, contra el Feyenoord va fallar un penal.

Després de l'aturada de seleccions d'octubre, Miovski va anar guanyant protagonisme dins de l'equip, principalment per les lesions dels seus companys. El primer gol va ser el 30 d'octubre contra l'Extremadura a la Copa del Rei. A més, ho va fer en forma de doblet. No va tornar a veure porteria fins al 23 de novembre, quan, amb 2 gols i 1 assistència, va ser clau per vèncer a l'Espanyol. Des de l'esmentada parada de seleccions d'octubre, ha estat titular a 9 dels 10 partits possibles.

Números molt pobres

Fins ara, suma 4 gols i 1 assistència en 15 partits. Un gol cada 252 minuts. Després del partit del Reial Madrid, Miovski es va fer un esquinç de tercer grau al turmell dret i el pronòstic va ser d'entre 6 i 8 setmanes de baixa. I no només no marca gols. En alguns partits de temporada està intervenint molt poc i deixa males sensacions.

Tindrem a veure si el balcànic aconsegueix mostrar una millor versió quan torni de la lesió. El Girona està notant moltíssim el fet de no tenir un davanter centre golejador com la temporada passada. I, de fet, no es descarta que el club català surti al mercat aquest gener per buscar un jugador que solucioni aquest problema. Abel Ruiz ha demostrat que no és un davanter centre golejador, Míchel considera que Stuani no està per ser titular i Miovski no aconsegueix mostrar el rendiment de l'Aberdeen.