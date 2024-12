Manolo González tremola: L'equip que vol al gener un crac de l'Espanyol

Tot i que no està sent una temporada gens senzilla per a l'Espanyol, algun dels seus jugadors està destacant individualment. El conjunt periquito, que lluita per assolir la regularitat i tornar al camí del triomf per sortir del descens, compta amb peces clau que sobresurten. Un d'aquests noms és Omar El Hilali, un futbolista que, als 21 anys, està captant l'atenció de diversos clubs europeus.

El lateral dret, peça fonamental en els esquemes de Manolo González, s'ha convertit en titular indiscutible a l'equip. És el tercer jugador més utilitzat aquesta temporada, només darrere de Joan García i Álex Král. El Hilali ha participat en 15 partits de LaLiga i, encara que no ha sumat gols ni assistències, la seva feina va molt més enllà de les estadístiques. La seva fortalesa defensiva, combinada amb un ampli recorregut per la banda, el converteixen en un jugador molt complet.

Aquest rendiment no ha passat desapercebut fora de les nostres fronteres. Segons els darrers rumors publicats per alguns mitjans esportius, el Como 1907, equip de la Sèrie A italiana, té un interès ferm a fitxar el lateral de l'Espanyol. Cesc Fàbregas, que coneix bé el mercat espanyol, estaria disposat a apostar per El Hilali per reforçar la plantilla. Tot i això, el club italià no és l'únic interessat en el jugador. Altres equips de la Sèrie A i de la Premier League també han posat els ulls al jove lateral.

| RCDE

Amor al blanc-i-blau

Tot i els rumors, el jove hispano-marroquí sempre ha manifestat el seu amor pel club periquito. En diverses ocasions, ha declarat que se sent de l'Espanyol i que el seu somni és romandre a l'equip durant molts anys. Aquestes paraules han estat un alleujament per a l'afició, però al futbol modern tot pot canviar ràpidament. El Hilali té contracte amb l'Espanyol fins al 2027 i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, quantitat a què el club es remetrà si finalment rep ofertes formals.

Des del club, es valora la importància d'Omar a l'esquema de Manolo González, que ho considera una peça clau. En una temporada on la regularitat brilla per la seva absència, perdre un jugador del seu perfil suposaria un cop important. Tot i això, una possible venda també podria suposar una injecció econòmica necessària per reforçar altres posicions al gener.

El rendiment d'Omar El Hilali i la seva projecció com a futbolista fan que l'interès d'equips com el Como 1907 sigui lògic. El mercat d'hivern es presenta decisiu per al futur del jove lateral. L'Espanyol, per la seva banda, haurà de sospesar les ofertes i decidir si manté una de les estrelles o aprofita la seva alta cotització.