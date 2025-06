Corberán ja té porter, adeu a Dimitrievski: El jugador ha donat l'OK

El mercat de porters s'agita a Mestalla. Després d'una temporada de moviments inesperats, ajustos obligats i decisions estratègiques des de la direcció esportiva, el Valencia CF ha començat a definir la seva porteria de cara al curs 2025/26. I ho fa amb un canvi important que deixa fora un protagonista recent i obre pas a un porter que ja ha donat llum verda al projecte.

L'efecte dòmino després del fitxatge frustrat de Mamardashvili

Quan Stole Dimitrievski va signar pel Valencia l'estiu passat, ho va fer amb la promesa de ser titular. La idea inicial del club era clara: el georgià Giorgi Mamardashvili marxaria al Liverpool i el seu lloc a la porteria seria ocupat per l'exporter del Rayo Vallecano. Tanmateix, el pla es va torçar.

El Liverpool, finalment, va decidir mantenir una temporada més Alisson Becker com a titular, deixant Mamardashvili un any més a Mestalla. Aquesta maniobra va deixar Dimitrievski en un segon pla, relegat a la suplència i limitat a disputar partits esporàdics o encontres de Copa del Rei. La situació no va convèncer Carlos Corberán, nou tècnic del Valencia, que des de la seva arribada va deixar clar que buscava un altre perfil per a la seva porteria.

Julen Agirrezabala, l'escollit per Corberán

En aquest context, el nom de Julen Agirrezabala ha emergit amb força. El porter de l'Athletic Club, campió de Copa aquesta temporada i habitual suplent d'Unai Simón, ha estat convençut pel mateix Corberán per incorporar-se al projecte valencianista. Segons va avançar el diari As, el tècnic ha parlat directament amb el jugador i ha obtingut una resposta positiva: Agirrezabala vol jugar a Mestalla.

El porter basc veu amb bons ulls la possibilitat de convertir-se en titular en un equip de Primera Divisió que li ofereix minuts i continuïtat, dos aspectes que no té garantits a Bilbao. A l'Athletic, Valverde compta amb dos porters de primer nivell i manté la seva confiança en la rotació entre Unai Simón i Julen. Amb el club classificat per a la Champions League, sembla complicat que el tècnic vulgui debilitar aquesta parcel·la.

Obstacles en la negociació: l'Athletic no ho posarà fàcil

Tot i que Corberán ja té el “sí” del jugador, ara arriba el tram més complex: convèncer l'Athletic Club. L'entitat rojiblanca no està interessada en una venda directa, llevat que rebi una oferta contundent. El valor de mercat d'Agirrezabala se situa al voltant dels 15 milions d'euros, una xifra difícil d'assumir per al Valencia.

Des de Bilbao es contempla una possible cessió, això sí, amb condicions: renovació automàtica del porter fins al 2029 en cas de sortir i clàusules que assegurin el seu retorn a San Mamés. Aquesta fórmula no encaixa del tot amb els desitjos del Valencia, que vol incloure una opció de compra en qualsevol operació, una exigència imposada des de Singapur per la propietat del club.

Per si no fos prou, el Rayo Vallecano també ha mostrat interès en el porter basc, cosa que podria encarir encara més les condicions de sortida o posar pressió a l'Athletic per tancar un acord avantatjós.