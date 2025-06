Simeone dona l’OK: El tapat per a la defensa de l’Atlètic de Madrid

La planificació esportiva de l'Atlètic de Madrid de cara a la pròxima temporada se centra a reforçar els punts més fràgils de l'equip. Després de diverses temporades en què el rendiment defensiu no ha estat a l'altura dels estàndards de Diego Pablo Simeone, el club ha decidit prioritzar el fitxatge d'un nou lateral esquerre. En aquesta recerca, ha aparegut un nom inesperat que compta amb el vistiplau del tècnic argentí i que podria convertir-se en una de les operacions més interessants del mercat.

El conjunt blanc-i-vermell fa temps que busca solucions fiables per al lateral esquerre. Tot i haver provat amb jugadors com Javi Galán o reconvertit Samu Lino, Simeone segueix sense trobar un perfil que li ofereixi plenes garanties. La marxa de Reinildo Mandava després del Mundial de Clubs ha deixat l'equip amb una única alternativa clara per a aquesta posició, fet que ha provocat que els esforços de la direcció esportiva se centrin a tancar com més aviat millor una incorporació de nivell.

El perfil que busca Simeone és clar: un jugador experimentat, solvent en tasques defensives però també capaç de projectar-se en atac amb intel·ligència. Algú amb la maduresa suficient per entendre el rigor tàctic de l'Atlètic i l'exigència del dia a dia sota les ordres del 'Cholo'.

| Liverpool FC

Andy Robertson, l'escollit per Simeone

El nom que ha guanyat força en les últimes hores és el d'Andy Robertson. El lateral escocès, que fa vuit temporades que és al Liverpool, apareix com el candidat ideal per reforçar el costat esquerre de la defensa blanc-i-vermella. Segons van avançar els periodistes Fabrizio Romano i Matteo Moretto, el jugador agrada fins i tot més que altres opcions com Theo Hernández, que ja ha hagut de ser descartat.

Robertson, de 31 anys, ha estat peça clau en el cicle més exitós del Liverpool en les últimes dècades. Va arribar al club procedent del Hull City el 2017 per només nou milions d'euros i el seu fitxatge està més que amortitzat. Titular indiscutible durant anys, va formar juntament amb Alexander-Arnold una de les parelles de laterals més temudes d'Europa. El seu valor de mercat, tot i que ha baixat amb els anys, continua sent de 18 milions d'euros.

Un fitxatge difícil, però no impossible

L'operació no es presenta senzilla. El Liverpool encara valora molt la figura de Robertson, tant en l'àmbit esportiu com en el simbòlic. Tanmateix, diversos factors podrien jugar a favor de l'Atlètic de Madrid. En primer lloc, el club anglès és a prop de tancar la incorporació de Milos Kerkez, un jove lateral esquerre procedent del Bournemouth. Aquest moviment alliberaria Robertson i obriria la porta a la seva sortida. A més, l'escocès afronta l'últim any del seu contracte i no sembla tenir intenció de renovar.

Des de l'entorn matalasser, es valora fins i tot la possibilitat de tancar un acord a cost zero o per una xifra simbòlica. Segons va revelar el mateix Fabrizio Romano al seu canal, l'Atlètic espera que el Liverpool faciliti l'operació com a mostra de reconeixement cap a un futbolista que ho ha donat tot pel club. Per la seva banda, el jugador estaria disposat a esperar, seduït per la possibilitat de jugar a LaLiga i tancar la seva carrera en un equip com l'Atlètic de Madrid.

Però, per si de cas no qualla, des dels despatxos del Metropolitano segueixen buscant opcions per al lateral esquerre. Una de les que també ha sonat en les últimes hores és la de Lucas Digne.