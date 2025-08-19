Golpe de realidad para Vinicius, Ancelotti no le convocará con Brasil: Los motivos

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, sorprendió con su última decisión. En la lista previa para los partidos ante Chile y Bolivia no aparece Vinícius Jr., la estrella del Real Madrid. La ausencia del delantero no responde a un bajón futbolístico ni a problemas físicos.

La sanción como argumento clave para su ausencia inmediata

Más allá del descanso, existe un motivo reglamentario que explica la decisión. Vinícius arrastra una sanción que le impedía jugar el primer partido de Brasil frente a Chile. Llamarlo para disputar únicamente el duelo contra Bolivia, en la difícil altura de La Paz, no convenció al cuerpo técnico.

Carlo Ancelotti valoró los riesgos de exponerlo en un escenario de tanta exigencia física. Consideró más sensato dejarlo en Madrid, donde podrá entrenarse, recuperarse y preparar los siguientes retos con el Real Madrid. El técnico italiano mostró pragmatismo: no tenía sentido incluirlo para un solo partido de trámite.

Una oportunidad para ensayar variantes ofensivas en la selección

La ausencia de Vinícius abre la puerta a nuevas pruebas en ataque. Ancelotti quiere evaluar opciones distintas, repartiendo minutos entre jugadores que buscan consolidarse en la selección. Figuras como Rodrygo y Neymar regresan a la lista, mientras que otros atacantes jóvenes tendrán la posibilidad de mostrarse.

El plan es dar un respiro a la gran estrella madridista sin que el equipo pierda competitividad. Con la clasificación asegurada, estos encuentros sirven como laboratorio. La canarinha busca un equilibrio entre experiencia y renovación, pensando en llegar con alternativas sólidas al próximo Mundial.

La visión de Ancelotti sobre la gestión del vestuario

El caso de Vinícius refleja la forma de trabajar de Carlo Ancelotti. El italiano prefiere anticiparse a los problemas, evitar riesgos innecesarios y gestionar las cargas de sus futbolistas. Esta decisión, aunque polémica, muestra que su prioridad es cuidar el estado físico y mental de sus principales figuras.

La relación entre Ancelotti y Vinícius sigue siendo estrecha. El técnico considera al delantero un pilar fundamental del proyecto brasileño. Sin embargo, también entiende que darle respiro ahora será beneficioso a medio plazo. La idea es que llegue más fresco a la próxima Copa América y al Mundial 2026.

Reacciones en Madrid y en la afición brasileña

En el Real Madrid recibieron la noticia con alivio. El club valoró positivamente que Vinícius pueda descansar, entrenarse con calma y evitar los riesgos de los viajes internacionales. Para Carlo Ancelotti, la prioridad era que el delantero no acumulara más desgaste en un tramo todavía temprano de la temporada.

En Brasil, la decisión dividió opiniones. Una parte de la afición entiende la lógica del descanso y la sanción. Otra, sin embargo, siente que la ausencia de su máximo referente debilita al equipo. El debate refleja la importancia creciente del jugador dentro de la canarinha.

Vinícius Jr., en el centro de todas las miradas

La ausencia temporal no cambia el rol protagónico que tiene en la selección. Vinícius Jr. es considerado el heredero natural de la ofensiva brasileña, llamado a liderar al equipo durante la próxima década. Ancelotti lo sabe y lo cuida, convencido de que su descanso de ahora será una inversión para el futuro inmediato.

Brasil jugará sin él frente a Chile y Bolivia, pero el verdadero objetivo es que Vinícius llegue en plenitud a los grandes torneos. Ancelotti ha tomado una decisión arriesgada, aunque meditada. El tiempo dirá si la apuesta de darle descanso en pleno parón resultó tan beneficiosa como el técnico espera.