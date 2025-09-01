Fabrizio Romano ho confirma: El nou destí d’Héctor Fort

Héctor Fort s'ha convertit en un dels noms propis. El jove lateral dret del Barça viu un tancament de mercat intens. Amb 19 anys, el seu futur immediat ha estat objecte d'especulació constant. Els últims dies han estat plens de rumors i negociacions obertes.
Un jugador del planter del Barça amb experiència a l'elit
Durant la temporada passada, Flick li va donar minuts en diverses competicions. No va ser titular indiscutible, però sí peça recurrent en les rotacions. La seva capacitat d'adaptació i projecció ofensiva va cridar l'atenció de molts. Diversos clubs es van interessar per la seva situació contractual.
Fort, a més, ha tingut presència a la selecció espanyola sub-21. Ha estat convocat per a amistosos importants i és a la llista mundialista. Aquest aparador internacional reforça el seu perfil com a jugador de futur. El seu objectiu ara és guanyar continuïtat en una lliga exigent.
El Barça necessitava espai
El club català afronta un final de mercat d'ajustos complexos. La inscripció de fitxatges depenia d'alliberar fitxes i salaris. En aquest context, cedir joves es va convertir en una mesura inevitable. Fort, amb contracte fins al 2029, és un dels sacrificats temporals.
La decisió no respon a manca de confiança, sinó a planificació. Flick valora el seu nivell, però entén que la competència és brutal. Amb jugadors més experimentats al lateral, el temps de joc era limitat. Una cessió es va presentar com la millor alternativa per a totes les parts.
Un nou destí a l'horitzó
Després de setmanes de rumors, el nom del seu proper club ha aparegut. Tot i els sondejos des de Mallorca, l'operació no es va concretar finalment. La continuïtat de Pablo Maffeo va bloquejar qualsevol possible moviment cap a l'illa. Va ser llavors quan va sorgir una altra via amb més força.
A partir d'aquí, el club que més ha insistit és l'Elx. L'entitat valenciana feia temps que buscava un lateral dret per reforçar-se. El seu entrenador, Eder Sarabia, veia imprescindible apuntalar aquesta zona del camp. Fort encaixa a la perfecció en aquest perfil jove i competitiu.
Sarabia confia en el seu potencial
El tècnic considera que pot aportar des del primer moment. A més, l'equip necessitava doblar posicions en defensa després de diverses sortides. Álvaro Núñez era fins ara l'única opció clara en aquest costat. Amb Fort, el nivell competitiu de la plantilla augmenta considerablement.
L'afició també rep la notícia amb entusiasme. Comptar amb un jugador format al planter culer genera il·lusió. A més, arriba amb experiència a l'elit tot i la seva joventut. Això garanteix seguretat en un calendari que serà molt exigent.
Una cessió estratègica
El Barcelona aconsegueix alliberar espai i complir amb els requisits econòmics. Al mateix temps, assegura que el lateral es foguegi a la màxima categoria. La cessió no inclou opció de compra, per la qual cosa tornarà. El club blaugrana confia en ell com a actiu a mitjà termini.
Fort, per la seva banda, obté l'oportunitat que buscava. Jugar de manera contínua li permetrà continuar progressant en la seva formació. La confiança de Sarabia i del cos tècnic és absoluta. L'objectiu és que es consolidi com a titular en el seu nou destí.
El moviment reflecteix com ambdós clubs se'n beneficien en un mercat difícil. El Barça protegeix una de les seves joies i guanya marge de maniobra. L'Elx, en canvi, obté un reforç de luxe per a la seva plantilla. Una cessió que pot ser determinant en els pròxims mesos.
Héctor Fort inicia així una etapa clau en la seva carrera professional. El seu rendiment marcarà si torna al Camp Nou amb més protagonisme. Per ara, l'afició de l'Elx ja espera veure de què és capaç. La temporada es presenta com una gran oportunitat per al jove català.