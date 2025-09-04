Golpe encima de la mesa de Roony Bardghji: 'No vine...'

El FC Barcelona vive días intensos con su nuevo fichaje sueco. Roony Bardghji ha aprovechado la concentración con su selección para aclarar todos los rumores. El delantero no tiene ninguna intención de aceptar un rol secundario en el club. Sus palabras han marcado la agenda culé en las últimas horas.

Rumores sobre su futuro inmediato

En las últimas semanas se había especulado mucho sobre su rol. Algunos medios aseguraban que podía empezar jugando en el Barça Atlètic. Incluso se habló de que estaría inscrito inicialmente con ficha del filial. Esa opción nunca convenció al jugador ni a su entorno más cercano.

El futbolista llega tras acumular más de cien partidos oficiales. Con 19 años ya ha demostrado un recorrido que no corresponde a un juvenil. Por eso, la idea de dar un paso atrás no estaba en sus planes. Bardghji considera que ya está preparado para el salto definitivo.

| XCatalunya, Canva

El Barça busca la fórmula para inscribirle

El club tiene problemas recurrentes con el ‘fair play’ financiero. La directiva estudia usar el aval económico para garantizar su inscripción. La prioridad es que esté disponible para Hansi Flick en el próximo partido. En principio, frente al Valencia ya podría vestir la camiseta blaugrana.

Bardghji, mientras tanto, entrena con la mentalidad puesta en el primer equipo. Ha rechazado todo lo que sonara a jugar en divisiones inferiores. Confía plenamente en su nivel y cree que el Barça también comparte esa visión.

| Canva

Declaraciones con un mensaje contundente

Llegado el momento, el delantero decidió responder a los rumores. Ante los periodistas suecos se mostró firme y sin rodeos. Su frase se convirtió inmediatamente en titular de los principales diarios deportivos. Con ella dejó claro cuál es su ambición y su proyecto personal.

“No vine al Barça para jugar en el filial”, afirmó. Con esa declaración despejó cualquier duda sobre su futuro inmediato en el club. Bardghji quiere hacerse un sitio en el Camp Nou cuanto antes. Además, recordó que ya tiene experiencia suficiente en un primer equipo.

Confianza total en el plan inicial

El sueco explicó que nunca hubo conversaciones sobre el Barça Atlètic. Ni él ni sus representantes aceptaron esa posibilidad en la negociación. Desde el inicio, tanto Deco como el cuerpo técnico hablaron de primer equipo. Cualquier otra versión es, según él, una invención interesada.

El jugador añadió que no se siente afectado por los rumores. Está acostumbrado a que se generen polémicas en torno a su nombre. Prefiere centrarse en el trabajo diario y en lo que realmente importa. Su meta es debutar y consolidarse como pieza clave del proyecto.

Un fichaje estratégico para el futuro

Bardghji es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo. Con solo 19 años combina potencia, técnica y capacidad goleadora. El Barça lo ve como un jugador de impacto inmediato y de futuro. Por eso se hizo un esfuerzo económico para cerrar la operación.

Su inclusión en la lista de la Champions confirma las intenciones del club. Hansi Flick quiere contar con él en partidos importantes de esta temporada. Se espera que tenga minutos en cuanto esté inscrito oficialmente. Su papel será observado con lupa por la afición culé.

Un mensaje que marca territorio

El fichaje del sueco no es uno más en la plantilla. Con sus palabras, Bardghji ha enviado un mensaje claro y directo. No ha llegado a Barcelona para esperar su turno en silencio.Quiere ser protagonista desde el principio y luchar por un puesto titular.