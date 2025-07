Claudio Giráldez ho té clar: Vol un futbolista del Rayo Vallecano

Als despatxos del futbol espanyol, cada estiu és sinònim de rumors, moviments estratègics i negociacions que poden alterar el destí d’un club. El Celta de Vigo, sota la direcció de Claudio Giráldez, busca reforçar el seu centre del camp per afrontar el desafiament exigent europeu de la pròxima temporada. Tanmateix, l’atenció mediàtica s’ha desviat cap a un nom propi, protagonista d’una situació que promet acaparar titulars durant els pròxims dies.

El conjunt viguès no és aliè als desafiaments. Després de segellar el seu retorn a l’Europa League en l’últim curs, la direcció esportiva celeste ha posat el focus en la incorporació d’un futbolista capaç d’aportar equilibri, físic i experiència. Giráldez és conscient de la necessitat de reforçar la medul·lar i veu a la Lliga espanyola el perfil ideal: un jugador bregat, amb recorregut a Primera Divisió i acostumat a partits de màxima exigència. L’objectiu és construir una plantilla competitiva que combini joventut i experiència, capaç d’aguantar el ritme de tres competicions.

Segons ha informat El Desmarque, entre els noms que han sorgit a l’agenda del Celta destaca el d’un futbolista que ha demostrat la seva vàlua a l’elit: Pathé Ciss. L’internacional senegalès, que ha disputat 33 partits i sumat més de 2.100 minuts la temporada passada, s’ha consolidat com a peça essencial al Rayo Vallecano. La seva capacitat per recuperar pilotes, protegir la defensa i arribar a l’àrea rival l’han convertit en un dels migcentres més valorats del campionat. Sota les ordres d’Íñigo Pérez, Ciss no només ha arrabassat la titularitat a Óscar Valentín, sinó que ha assumit galons al vestidor i s’ha guanyat el respecte de l’afició franjirroja.

Tensions al mercat: El Rayo, ferm davant l’interès del Celta

L’interès del Celta per Pathé Ciss no ha passat desapercebut a Vallecas. Tal com comenten les fonts ja esmentades, el club viguès ha iniciat contactes amb l’entorn del jugador. Aquesta situació ha generat malestar al si del Rayo, que considera que s’ha vulnerat el protocol habitual en aquest tipus d’operacions. La normativa FIFA estableix que només es pot negociar amb un futbolista en els seus últims sis mesos de contracte, i en aquest cas, Ciss va renovar recentment fins al 2027. A més, el contracte inclou una clàusula de rescissió de 10 milions d’euros, una xifra elevada però inferior a la que es plantejava en anys anteriors.

Un traspàs complicat: Les postures semblen irreconciliables

La sortida de Ciss no es presenta senzilla. El Rayo Vallecano és conegut per la seva duresa a les negociacions i, a dia d’avui, es remet íntegrament al pagament de la clàusula. El club madrileny ha reiterat que el futbolista és imprescindible als plans d’Íñigo Pérez, sobretot després del gran rendiment ofert la temporada passada. Per la seva banda, el Celta de Vigo no estaria disposat a desemborsar els 10 milions exigits, cosa que complica l’operació. La tensió entre ambdós clubs s’ha incrementat després de conèixer-se els contactes, i a Vallecas no descarten recórrer a la via legal si consideren que s’ha produït una irregularitat en el procés.

El futur de Pathé Ciss: Decisió clau abans de l’inici de temporada

Mentrestant, Pathé Ciss apura les seves vacances amb permís del club, a l’espera que es resolgui la seva situació. El jugador, que al gener de 2023 ja va estar a punt de sortir rumb al Lyon, sap que el seu futur depèn d’una negociació complexa. Amb la pretemporada a punt de començar i el mercat de fitxatges obert, totes les mirades estan posades en una operació que pot marcar l’estiu tant a Vigo com a Vallecas.

L’incertesa és màxima i el desenllaç, imprevisible. El que està clar és que Claudio Giráldez ha assenyalat la seva preferència i el Celta lluitarà fins a l’últim moment pel migcentre que ha revolucionat el centre del camp del Rayo Vallecano. Hi haurà acord abans de l’arrencada lliguera o el pols es mantindrà fins al tancament del mercat? El futbol espanyol espera resposta.