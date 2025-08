Cop fort per a Hansi Flick al Barça - Daegu: Màxima preocupació per un jugador

La pretemporada sol ser un terreny fèrtil per a les il·lusions, però també per als ensurts inesperats. En ple procés d’afinació tàctica i física, cada detall adquireix importància, especialment quan es tracta de futbolistes cridats a ser claus la pròxima temporada. El FC Barcelona afrontava el tercer partit de la gira asiàtica amb la moral alta després de dues victòries sòlides, però la tarda a Daegu va deixar una imatge que va sembrar inquietud a la banqueta i entre els aficionats.

El resultat va ser impecable. El conjunt blaugrana va signar un clar 0-5 davant el cuer sud-coreà, confirmant les bones sensacions del grup i la integració de diversos joves. Tanmateix, no tot va ser celebració. Els minuts finals del partit van portar una situació que va posar en alerta Hansi Flick i el seu staff.

Pau Cubarsí, protagonista inesperat després de ser atès per molèsties a la cama esquerra

Pau Cubarsí, una de les grans promeses de la defensa culer, va tornar a sortir des de la banqueta al descans per afrontar la segona part. La seva entrada suposava una nova oportunitat per ratificar que ha de ser inamovible de l’onze. Però el central va viure una tarda agredolça. Durant diversos minuts, se’l va poder veure coixejant, posant la mà a la cama esquerra i intentant aguantar sobre la gespa.

La preocupació va augmentar quan, al minut 88, Cubarsí es va deixar caure sobre el terreny de joc. Els serveis mèdics del club van saltar ràpidament, mentre Flick mostrava a la banda un gest clar de tensió, cobrint-se el rostre amb les mans. El central va ser atès i, després d’unes primeres comprovacions, va haver de ser substituït, tot i que va poder marxar pel seu propi peu.

Les primeres avaluacions mèdiques descarten una lesió greu. Es tractaria simplement d’un fort cop al genoll esquerre, i el canvi va ser una mesura de precaució. No obstant això, el club farà proves addicionals per assegurar que tot queda en un ensurt i no afecta la planificació de la temporada.

L’infermeria, en alerta tot i l’optimisme per a la primera jornada de LaLiga

El contratemps amb Cubarsí no va ser l’únic que va condicionar l’onze del Barça a Daegu. Altres jugadors importants també van estar absents per diferents molèsties físiques. Fermín López i Iñigo Martínez, que havien estat titulars als anteriors encontres de la gira asiàtica, es van perdre el partit per precaució després de patir lesions lleus a l’entrenament previ. A més, Ferran Torres, tot i que va ser convocat, finalment no va participar per una sobrecàrrega que no revesteix gravetat.

Malgrat aquestes incidències, des del club es transmet tranquil·litat. S’espera que tant Fermín, com Iñigo Martínez i Ferran Torres estiguin recuperats per a l’estrena de la lliga. La idea de Flick és comptar amb tothom per a l’inici de LaLiga, sabent que la rotació durant la pretemporada és clau per evitar riscos innecessaris.