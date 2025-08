Golpe duro para Hansi Flick en el Barça - Daegu: Máxima preocupación por un jugador

La pretemporada suele ser un terreno fértil para las ilusiones, pero también para los sustos inesperados. En pleno proceso de afinación táctica y física, cada detalle adquiere importancia, especialmente cuando se trata de futbolistas llamados a ser claves en la próxima temporada. El FC Barcelona encaraba el tercer partido de la gira asiática con la moral alta tras dos victorias sólidas, pero la tarde en Daegu dejó una imagen que sembró inquietud en el banquillo y entre los aficionados.

El resultado fue impecable. El conjunto azulgrana firmó un claro 0-5 ante el colista surcoreano, confirmando las buenas sensaciones del grupo y la integración de varios jóvenes. Sin embargo, no todo fue celebración. Los minutos finales del partido trajeron una situación que puso en vilo a Hansi Flick y a su staff.

Pau Cubarsí, protagonista inesperado tras ser atendido por molestias en la pierna izquierda

Pau Cubarsí, una de las grandes promesas de la defensa culé, volvió a salir desde el banquillo en el descanso para afrontar la segunda parte. Su entrada suponía una nueva oportunidad para ratificar que debe ser inamovible del once. Pero el central vivió una tarde agridulce. Durante varios minutos, se le pudo ver renqueante, llevándose la mano a la pierna izquierda y tratando de aguantar sobre el césped.

La preocupación aumentó cuando, en el minuto 88, Cubarsí se dejó caer sobre el terreno de juego. Los servicios médicos del club saltaron rápidamente, mientras Flick mostraba en la banda un gesto claro de tensión, cubriéndose el rostro con las manos. El central fue atendido y, tras unas primeras comprobaciones, tuvo que ser sustituido, aunque pudo marcharse por su propio pie.

Las primeras evaluaciones médicas descartan una lesión grave. Se trataría simplemente de un fuerte golpe en la rodilla izquierda, y el cambio fue una medida de precaución. No obstante, el club realizará pruebas adicionales para asegurar que todo queda en un susto y no afecta la planificación de la temporada.

La enfermería, en alerta pese al optimismo para la primera jornada de LaLiga

El contratiempo con Cubarsí no fue el único que condicionó el once del Barça en Daegu. Otros jugadores importantes también estuvieron ausentes por distintas molestias físicas. Fermín López e Iñigo Martínez, que habían sido titulares en los anteriores encuentros de la gira asiática, se perdieron el partido por precaución tras sufrir leves lesiones en el entrenamiento previo. Además, Ferran Torres, aunque fue convocado, finalmente no participó por una sobrecarga que no reviste gravedad.

A pesar de estas incidencias, desde el club se transmite tranquilidad. Se espera que tanto Fermín, como Iñigo Martínez y Ferran Torres estén recuperados para el estreno liguero. La idea de Flick es contar con todos para el inicio de LaLiga, sabiendo que la rotación durante la pretemporada es clave para evitar riesgos innecesarios.