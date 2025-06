Cop d’efecte de Manuel Pellegrini i el Betis per fitxar Antony

Fa només uns mesos, ningú a Sevilla hauria imaginat que un dels fitxatges més mediàtics del Manchester United podria acabar sent clau en l'esquema de Manuel Pellegrini. I molt menys que el Real Betis es plantegés seriosament la possibilitat de fer-se amb la seva propietat. Però el futbol és un esport de segones oportunitats, i la que va trobar Antony al Benito Villamarín ha canviat completament el seu rumb.

L'extrem brasiler, després d'anys de dubtes i baix rendiment a Old Trafford, ha tornat a sentir-se futbolista. No només ha recuperat la seva millor versió, sinó que s'ha convertit en un jugador diferencial per als verd-i-blancs. La seva connexió amb l'equip, el cos tècnic i l'afició ha estat tan natural com inesperada. I ara, el club es mou amb fermesa per retenir-lo més enllà del final de la cessió.

El Betis activa una fórmula creativa per assegurar la seva continuïtat

La direcció esportiva del Real Betis, encapçalada per Manu Fajardo i amb el suport directe de Ramón Alarcón, ha dissenyat una estratègia que trenca motlles dins el mercat espanyol. Segons la informació de Muchodeporte, el club andalús ha presentat al Manchester United una proposta basada en la compra parcial dels drets del futbolista.

El plantejament passa per adquirir un percentatge del traspàs d'Antony a canvi d'uns 15 milions d'euros, cosa que atorgaria al Betis el control esportiu del jugador. A canvi, els red devils conservarien part dels drets econòmics i, per tant, es beneficiarien d'una futura venda. Una solució que satisfà ambdues parts: el Betis reforça la seva plantilla amb un jugador top a preu reduït, i el Manchester manté oberta una via de rendibilitat.

Aquest tipus d'operacions, comunes en mercats sud-americans o a Portugal, no són tan habituals a LaLiga. Tanmateix, el Betis ja havia anticipat la necessitat d'aplicar “fórmules imaginatives”, tal com va avançar Ángel Haro fa mesos, per reforçar l'equip sense comprometre el seu equilibri financer.

La voluntat del jugador, factor decisiu

Un dels elements clau que impulsa la viabilitat de l'acord és la implicació del mateix Antony. El brasiler ha expressat de manera clara el seu desig de seguir al Betis, un gest que ha tingut un pes decisiu en la negociació. A Old Trafford no han rebut ofertes rellevants d'altres clubs, i això ha permès que els verd-i-blancs guanyin terreny. I que la il·lusió vagi in crescendo.

El Manchester United, que en un principi valorava el jugador en més de 50 milions d'euros, ha rebaixat notablement les seves pretensions en no haver-hi ofertes obertes pel seu fitxatge. A hores d'ara, el conjunt anglès valora positivament el model de cessió amb opció de compra progressiva, sempre condicionat al rendiment del futbolista.

Antony ha encaixat a la perfecció en el sistema de Pellegrini. Al Betis ha mostrat la seva millor versió a la banda dreta, aportant desequilibri, velocitat i profunditat. També ha millorat els seus registres ofensius, recuperant confiança en l'un contra un i assumint més protagonisme en la construcció ofensiva.

A més, la seva presència ha permès alliberar altres jugadors com Isco o Ayoze Pérez, que han guanyat llibertat en zones interiors gràcies al desequilibri que genera el brasiler. Per al tècnic xilè, retenir Antony no és només una millora tàctica, sinó una declaració d'intencions de cara al nou projecte europeu.