Golpe de efecto de Manuel Pellegrini y el Betis para fichar a Antony

Hace solo unos meses, nadie en Sevilla habría imaginado que uno de los fichajes más mediáticos del Manchester United podría acabar siendo clave en el esquema de Manuel Pellegrini. Y mucho menos que el Real Betis se planteara en serio la posibilidad de hacerse con su propiedad. Pero el fútbol es un deporte de segundas oportunidades, y la que encontró Antony en el Benito Villamarín ha cambiado por completo su rumbo.

El extremo brasileño, tras años de dudas y bajo rendimiento en Old Trafford, ha vuelto a sentirse futbolista. No solo ha recuperado su mejor versión, sino que se ha convertido en un jugador diferencial para los verdiblancos. Su conexión con el equipo, el cuerpo técnico y la afición ha sido tan natural como inesperada. Y ahora, el club se mueve con firmeza para retenerlo más allá del final de la cesión.

El Betis activa una fórmula creativa para asegurar su continuidad

La dirección deportiva del Real Betis, encabezada por Manu Fajardo y con el respaldo directo de Ramón Alarcón, ha diseñado una estrategia que rompe moldes dentro del mercado español. Según la información de Muchodeporte, el club andaluz ha presentado al Manchester United una propuesta basada en la compra parcial de los derechos del futbolista.

| Real Betis

El planteamiento pasa por adquirir un porcentaje del pase de Antony a cambio de unos 15 millones de euros, lo que otorgaría al Betis el control deportivo del jugador. A cambio, los red devils conservarían parte de los derechos económicos y, por tanto, se beneficiarían de una futura venta. Una solución que contenta a ambas partes: el Betis refuerza su plantilla con un jugador top a precio reducido, y el Manchester mantiene abierta una vía de rentabilidad.

Este tipo de operaciones, comunes en mercados sudamericanos o en Portugal, no son tan habituales en LaLiga. Sin embargo, el Betis ya había anticipado la necesidad de aplicar “fórmulas imaginativas”, tal como adelantó Ángel Haro hace meses, para reforzar el equipo sin comprometer su equilibrio financiero.

La voluntad del jugador, factor decisivo

Uno de los elementos clave que impulsa la viabilidad del acuerdo es la implicación del propio Antony. El brasileño ha expresado de forma clara su deseo de seguir en el Betis, un gesto que ha tenido un peso decisivo en la negociación. En Old Trafford no han recibido ofertas relevantes de otros clubes, y eso ha permitido que los verdiblancos ganen terreno. Y que la ilusión vaya in crescendo.

El Manchester United, que en un principio valoraba al jugador en más de 50 millones de euros, ha rebajado notablemente sus pretensiones al no haber pujas abiertas por su fichaje. A día de hoy, el conjunto inglés valora positivamente el modelo de cesión con opción de compra progresiva, siempre condicionado al rendimiento del futbolista.

Antony ha encajado a la perfección en el sistema de Pellegrini. En el Betis ha mostrado su mejor versión en la banda derecha, aportando desborde, velocidad y profundidad. También ha mejorado sus registros ofensivos, recuperando confianza en el uno contra uno y asumiendo más protagonismo en la construcción ofensiva.

Además, su presencia ha permitido liberar a otros jugadores como Isco o Ayoze Pérez, que han ganado libertad en zonas interiores gracias al desequilibrio que genera el brasileño. Para el técnico chileno, retener a Antony no es solo una mejora táctica, sino una declaración de intenciones de cara al nuevo proyecto europeo.