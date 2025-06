Marxarà del Celta: El volen l'Albacete, el Saragossa i el Burgos

A Vigo es viu un moment estrany. Mentre el club celebra la projecció internacional d'alguns dels seus joves més prometedors, d'altres es veuen obligats a buscar minuts lluny de Balaídos. Amb el fitxatge gairebé tancat de Fer López pel Wolverhampton a canvi de 20 milions d'euros, el Celta de Vigo confirma una vegada més la seva capacitat per produir talent d'elit a A Madroa. Tanmateix, no tots els futbolistes que brillen a la pedrera troben el seu lloc al primer equip.

Aquest sembla ser el cas de Jordi Escobar, el davanter català que ha estat el màxim golejador del Celta Fortuna aquesta temporada i que, tot i el seu rendiment, no entra en els plans immediats del tècnic Claudio Giráldez. Una situació que ha despertat l'interès de diversos clubs espanyols i estrangers.

Jordi Escobar va arribar al Celta fa just un any, procedent de la SD Logroñés, i el seu impacte va ser immediat. Amb 11 gols a Primera RFEF, ha estat el gran referent ofensiu del filial celeste. Amb 23 anys, l'ariet afronta una nova oportunitat per rellançar la seva carrera en un moment clau. Segons ha informat el periodista Ángel García, Real Zaragoza, Albacete Balompié i Burgos CF ja han iniciat contactes per intentar incorporar-lo aquest estiu.

| RC Celta

Però l'interès pel davanter no es limita al mercat nacional. A Portugal, tant Famalicão com Gil Vicente han sondejat la seva situació, i a Alemanya, el recent ascendit a la Bundesliga, St. Pauli, ja hauria presentat una oferta formal. Tots ells busquen una incorporació de baix cost amb projecció, i Escobar encaixa en aquest perfil.

Un davanter amb recorregut i encara marge de creixement

La trajectòria de Jordi Escobar no ha estat lineal, però sí rica en experiències. Format a la pedrera del Valencia CF, va ser una de les grans promeses de la seva generació, arribant a disputar el Mundial sub-17 amb Espanya. Més tard va passar per la UD Almería, que va pagar 2,5 milions pel seu traspàs, tot i que gairebé no va tenir minuts amb el primer equip. Cessions als filials del FC Barcelona i del Real Betis tampoc van acabar de consolidar la seva projecció.

El curs 2023/2024 amb el Celta Fortuna ha estat la seva temporada més estable en anys, cosa que ha servit per recuperar confiança i tornar a despertar l'interès de clubs que busquen un perfil jove però amb cert rodatge professional.

El factor econòmic i la fórmula de sortida

Tot i que té contracte amb el Celta fins al 2029, la seva sortida es dona per segura. La qüestió és si el club optarà per un traspàs o una cessió amb control esportiu. A Segona Divisió, el problema habitual és el límit econòmic. Zaragoza, Albacete i Burgos podrien intentar una cessió amb opció de compra, una fórmula que permetria al Celta mantenir els drets sobre un jugador que encara podria explotar.

Per la seva banda, si l'opció més atractiva econòmicament prové de l'estranger, com la del St. Pauli, no es descarta una venda directa. Tot i que els ingressos estarien molt lluny dels obtinguts amb Gabri Veiga o Fer López, a Vigo saben que qualsevol operació amb un jugador que va arribar a cost zero és rendible.