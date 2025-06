Cop dur per a l'Espanyol amb el fitxatge de Roberto Fernández

Pocs equips han experimentat una transformació tan evident a la segona volta de LaLiga com l’Espanyol, amb permís del València. El club català, després d’un inici de temporada irregular, va aconseguir encadenar una sèrie de resultats positius que van tornar la il·lusió a la seva afició.

L’arribada de diversos futbolistes a l’hivern va canviar el guió d’una campanya que amenaçava amb complicacions. Entre totes aquestes incorporacions, hi ha un nom que ha destacat amb llum pròpia i que, a base de gols i feina, s’ha guanyat el respecte del vestidor i la graderia. Ara, just quan el club treballa per planificar el futur, sorgeix un seriós obstacle que pot deixar un buit difícil de cobrir.

Un impacte immediat: la clau de la millora periquita

El desembarcament d’un davanter amb olfacte golejador sempre és una gran notícia per a qualsevol plantilla. En el cas de l’Espanyol, l’arribada de Roberto Fernández en el passat mercat d’hivern va suposar un autèntic revulsiu. El cordovès, cedit pel SC Braga, no va trigar a integrar-se en la dinàmica de l’equip i, jornada rere jornada, es va anar convertint en peça indispensable per al tècnic Manolo González.

| LaLiga

Roberto ha signat 6 gols i 1 assistència en només 19 partits de LaLiga, xifres que reflecteixen la seva enorme capacitat per aparèixer en moments clau i decidir partits igualats. La seva adaptació va ser tan ràpida que l’Espanyol va trobar en ell aquell referent ofensiu que tant necessitava. L’impacte de l’andalús va ser evident en la reacció de l’equip, que ha passat de mirar de reüll la zona baixa a somiar amb objectius més ambiciosos.

Tanmateix, el futur de Roberto Fernández a l’RCDE Stadium està envoltat d’incertesa. El davanter pertany al SC Braga, club amb el qual manté contracte fins al 2029. El seu valor de mercat ronda els quatre milions d’euros segons les últimes estimacions, però la realitat és que fer-se amb els seus serveis no serà una tasca senzilla per al conjunt català.

L’Espanyol disposava d’una opció de compra xifrada en deu milions d’euros, una quantitat que, a hores d'ara, es presenta fora de l’abast per a l’entitat periquita. Segons han informat a COPE, el club blanc-i-blau ha intentat rebaixar considerablement aquesta xifra, arribant a oferir menys del 50% de l’opció de compra pactada. No obstant això, des de Portugal la resposta ha estat taxativa: el SC Braga no contempla deixar marxar el seu jugador per una quantitat inferior a aquests deu milions, especialment tenint en compte que la clàusula de rescissió de Roberto ascendirà fins als 45 milions d’euros un cop finalitzi la present temporada.

Les conseqüències esportives: un escenari obert

El cop que suposa aquest bloqueig en l’operació podria tenir conseqüències importants per a l’Espanyol. Manolo González, que havia confiat bona part del cabal ofensiu en l’ariet andalús, s’enfronta ara a la possibilitat de perdre un dels seus homes més determinants. La directiva, per la seva banda, busca alternatives per reforçar l’atac si finalment no aconsegueix retenir Roberto Fernández. Cal recordar que també hi ha dubtes amb Javi Puado i que els altres dos davanters, Alejo Véliz i Cheddira, estaven cedits i no es quedaran.