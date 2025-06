La UD Las Palmas prepara un fitxatge per substituir Cillessen

Pocs equips a LaLiga han viscut una temporada tan convulsa sota pals com la UD Las Palmas. L'equip canari, que ha tornat enguany amb il·lusió a la màxima categoria, ha vist com els dubtes i les lesions han llastrat una de les posicions clau de la seva estructura. La situació classificatòria de l'equip, que ja ha confirmat el seu descens a la categoria de plata, ha provocat que la direcció esportiva es mogui per donar un gir al projecte, especialment a la porteria.

El club presidit per Miguel Ángel Ramírez busca solucions de cara a la pròxima campanya. La secretaria tècnica ja treballa en la confecció d'una plantilla competitiva, i el primer gran moviment apunta directament al relleu a la porteria, una posició on el rendiment individual i col·lectiu ha quedat assenyalat durant el curs.

El rendiment irregular sota pals: anàlisi de la temporada

Jasper Cillessen va aterrar a l'illa l'estiu passat com un dels fitxatges més il·lusionants, avalat per una llarga trajectòria a l'Eredivisie i la selecció neerlandesa. Tanmateix, la temporada ha estat molt lluny del que s'esperava per al veterà porter, que no ha aconseguit oferir la solidesa que necessitava el conjunt de Diego Martínez, entre d'altres, a la rereguarda.

| UD Las Palmas

Les xifres no deixen lloc a dubtes: Cillessen és el segon porter de LaLiga que, havent disputat més de 25 partits, més gols per partit ha encaixat. La seva mitjana se situa en 1,62 gols rebuts per partit, només superat per Marko Dmitrović, del Leganés. Aquestes dades reflecteixen una manca de contundència defensiva que ha llastrat l'equip durant tota la campanya. La defensa, lluny de ser una muralla, ha estat un punt feble i Cillessen, tot i la seva experiència, no ha aconseguit revertir la situació.

A més, la temporada del porter neerlandès ha estat marcada per una lesió important patida en el tram final del campionat davant el Celta de Vigo. Aquesta circumstància el va apartar de l'onze i va obrir la porta a Dinko Horkas, qui va aprofitar l'oportunitat per consolidar-se com a titular.

Qui ocuparà la porteria? El club busca recanvi i confia en Horkas

A hores d'ara, el club no ha tancat encara l'arribada de cap porter de cara al pròxim curs, tot i que la maquinària de fitxatges ja està en marxa. Tot apunta que Las Palmas apostarà per un perfil diferent, capaç d'oferir garanties a Segona Divisió i de liderar un projecte que buscarà tornar a l'elit tan aviat com sigui possible.

De moment, Dinko Horkas compta amb la confiança de la direcció esportiva després del seu rendiment en la recta final. El jove porter croat ha respost amb solvència, demostrant reflexos i personalitat en una situació molt complicada. No obstant això, el club busca competència a la porteria per evitar repetir els errors d'aquesta temporada i elevar el nivell de la plantilla.