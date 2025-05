Contundentes palabras de Manolo González tras el éxito de la salvación: 'El club...'

La permanencia del Espanyol en Primera División se ha convertido en uno de los momentos más emocionantes de la temporada para el fútbol español. Tras una campaña llena de altibajos y sufrimiento hasta el último segundo, el equipo dirigido por Manolo González ha conseguido el objetivo marcado a principio de curso: mantener la categoría. Un éxito que ha provocado una celebración desbordante tanto en el césped del RCDE Stadium como en las gradas, y que ha tenido como colofón las sinceras y contundentes palabras del técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

Un mensaje claro tras la tensión: “En la primera parte no estábamos finos”

Manolo González no dudó en reconocer las dificultades vividas durante el choque ante la UD Las Palmas. El Espanyol salió al terreno de juego sabiendo que solo la victoria le garantizaba la salvación, pero la presión pesó más de la cuenta en una primera parte en la que el equipo estuvo lejos de su mejor nivel. “En la primera no estábamos finos y perdíamos balones. No nos hemos encontrado. Nos ha costado mucho y por suerte en la segunda hemos podido cambiar un poco y sacarlo adelante”, confesó el técnico, resaltando el valor de la autocrítica y el trabajo en equipo para revertir la situación tras el descanso.

El entrenador blanquiazul quiso poner en valor el esfuerzo colectivo durante toda la temporada. “Con todo. Con todos los que habéis estado apoyando por detrás. Nos hemos salvado con 42 puntos que es una barbaridad. Hemos tenido momentos complicados, pero hemos luchado. He de agradecer al director deportivo por confiar en mí y en todos los jugadores”, destacó Manolo González. Un agradecimiento extensivo no solo al vestuario, sino también al entorno del club, conscientes todos de que la salvación era una cuestión de orgullo para una entidad histórica del fútbol español.

El futuro del Espanyol: “El club ha de dar pasos adelante”

Uno de los mensajes más contundentes del entrenador llegó al referirse al futuro del Espanyol. González fue claro: “Todo pasa primero por mantenerse, después por tener una estabilidad, una línea que aquí no se ha tenido en los últimos años. Es obvio que el club ha de dar pasos adelante. Lo ve hasta un ciego. Es una categoría muy complicada en la que la calidad manda”. Con estas palabras, el técnico deja claro que la permanencia debe ser solo el primer peldaño de un proceso de reconstrucción y crecimiento para la entidad perica.

El entrenador insistió en la necesidad de evolucionar en lo deportivo, aprovechar la experiencia vivida este curso y fortalecer la marca Espanyol: “En la vida has de evolucionar y crecer. Hablo del tema deportivo, no me meto en económicos, pero es una obviedad que tenemos que intentar mejorar. Todo lo vivido nos tiene que ayudar para vender la marca Espanyol. Yo seguiré defendiendo al club mientras quieran. Solo esperar que el club vaya creciendo”.

Reconocimiento a los jugadores y el sentimiento perico

Manolo González no se olvidó de poner en valor la aportación de nombres propios como Joan García o Pere Milla. Del guardameta, afirmó que “ha dado un gran rendimiento… Teníamos claro que era el titular, es un chico espectacular con un futuro impresionante”. Y sobre Pere Milla, decisivo en la recta final, destacó su capacidad para aparecer cuando más se necesitaba.

Finalmente, el técnico dejó claro su compromiso y su vínculo con la afición: “Primero una felicidad enorme por el club que es. No soy el más perico, pero quiero mucho al club. Salvarte con el Espanyol es un sentimiento enorme”.

Sobre su continuidad, Manolo González fue directo: “Hay contrato y no hay mucho que hablar. Esperamos que el equipo sea lo más competitivo posible. Yo lo que quiero es el consenso del club, que es lo que parece que hay”.