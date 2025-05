Víctor Lozano a contracorrent, 'pal' a Ancelotti: 'Se'n va l'entrenador amb més...'

El futbol, de vegades, reserva espai per a opinions que trenquen amb el discurs predominant. El món de l'esport rei es caracteritza per un respecte gairebé unànime cap a les seves grans figures, especialment quan aquestes tanquen una etapa important. No obstant això, la recent sortida de Carlo Ancelotti del Real Madrid ha despertat veus discordants que han sorprès per la seva duresa.

Carlo Ancelotti deixarà de ser entrenador del Real Madrid al finalitzar aquesta temporada. Aquesta decisió suposa el tancament d'un capítol ple d'èxits per al club blanc, inclosos múltiples títols nacionals i internacionals. Ancelotti és considerat un dels tècnics més respectats del futbol mundial, admirat pels seus èxits esportius i per la seva personalitat sempre cavallerosa i discreta.

La sortida d'Ancelotti ha generat una gran quantitat d'elogis provinents de diferents figures del futbol internacional, reconeixent especialment la seva habilitat per gestionar vestidors difícils i guanyar partits importants. No obstant això, no totes les reaccions han estat positives.

Polèmica declaració de Víctor Lozano

Una de les anàlisis més controvertides sobre la marxa de l'entrenador italià ha estat realitzada pel periodista Víctor Lozano en el programa 'Onze', d'Esport3. A diferència de la majoria, Lozano va carregar amb duresa contra Ancelotti, qualificant-lo com "l'entrenador amb més potra de la història del futbol".

Lozano va qüestionar obertament la legitimitat de les victòries del tècnic italià a la Lliga de Campions, assegurant que els seus triomfs han estat més relacionats amb la sort que amb mèrits esportius clars: "Ha guanyat tres Champions que ni ell sap com les ha guanyat: la de 2014 amb aquell gol quan ja la tenien perduda; la famosa de les eliminatòries contra City, Chelsea, PSG i la final contra el Liverpool; i la de l'any passat igual. Hi ha gent esotèrica intentant estudiar com ha pogut guanyar aquestes Champions".

La declaració de Lozano no va quedar aquí, ja que va afegir una greu acusació cap a Ancelotti en relació amb els arbitratges rebuts durant la seva etapa al Real Madrid: "Molts entrenadors han gaudit i s'han aprofitat d'arbitratges a favor, però Ancelotti és el que més". Aquesta afirmació, especialment sensible en el context actual del futbol espanyol, va encendre ràpidament les xarxes socials i va generar reaccions dividides entre els aficionats i analistes esportius.

Lozano va mantenir la seva postura també a les xarxes socials, reiterant la idea que Ancelotti ha estat un tècnic especialment afortunat i beneficiat en situacions polèmiques, posicionant-se clarament contra el corrent majoritària d'admiració cap a l'entrenador italià.