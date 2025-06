Contundent missatge de Gavi als haters: 'Sóc un...'

Amb prou feines 20 anys, Pablo Páez Gavira, conegut arreu del món com Gavi, parla com un veterà. Després d'una llarga i dolorosa lesió de genoll que el va mantenir fora dels terrenys durant més d'un any, el migcampista del FC Barcelona ha tornat amb una maduresa nova, amb el mateix caràcter competitiu… i amb un missatge molt clar.

Ha tornat a la selecció espanyola, ha recuperat el seu lloc al Barça i ha volgut fer-ho tot de cara, sense amagar-se. En una entrevista amb Mundo Deportivo, Gavi s'ha sincerat sobre la seva recuperació, la seva evolució, els seus companys, i també sobre les crítiques que ha rebut pel seu estil de joc.

Un retorn molt esperat

La greu lesió que va patir al novembre de 2023 va ser un cop duríssim. Gavi, que s'havia convertit en un fix tant a l'onze del Barça com al de la selecció, va passar d'estar al cim a iniciar un procés llarg, incert i solitari.

| F.C. Barcelona, Instagram, XCatalunya

“Va ser molt dur. Mai havia passat per una cosa així”, explica. “He après a gestionar la meva energia, les meves emocions, i també a no desesperar-me”. El jove reconeix que no tots els dies eren bons. Que hi va haver moments de dubte. Però també que el suport de la seva família, els seus companys i el seu entorn més proper va ser clau per no enfonsar-se.

Retorn a la Roja… i a casa

Ara, després de mesos de rehabilitació i feina invisible, Gavi ha tornat. Primer a l'onze del Barça, i després, a la selecció espanyola, on ja ha començat a recuperar sensacions. “Ser aquí una altra vegada és molt especial. És com tornar a casa”, diu.

| XCatalunya, Canva

Se li nota feliç. I no és per menys. Hansi Flick el veu com una peça essencial del nou projecte culer, i Luis de la Fuente l'ha acollit de nou al grup amb naturalitat i afecte. “Luis sempre es va preocupar per mi. Encara que no vam estar en contacte constant, sabia que m'esperava”, confessa.

Un vestidor jove, però amb caràcter

Gavi també ha assumit un rol més madur al vestidor. Amb 20 anys, ja exerceix de referent per a altres jugadors com Lamine Yamal o Fermín López. “Intento ser com va ser Busi amb mi: un guia. M'agradaria poder donar els mateixos consells que ell em va donar quan jo tenia 17 anys”.

Amb els rumors sobre un possible interès del PSG, Gavi no s'hi està: “Ho tinc claríssim. No me'n vaig. El meu somni és fer tota la meva carrera al Barça. És el club de la meva vida”. I afegeix: “Entenc que la gent es cregui el que llegeix, però jo estic tranquil. Donaré tot el que tingui dins per quedar-me aquí”.

I finalment… les frases que han donat a parlar

A la recta final de l'entrevista, el sevillà es deixa anar completament. És aquí on llença les frases més virals de tota la conversa. “Molta gent creu que no sé jugar a futbol… i no en té ni puta idea”, diu sense embuts. “Em veuen com un guerrer, i ho soc. Però també tinc qualitat. El que passa és que molts no ho valoren”.

I remata: “Entenc que hi hagi gent que m'odia per com jugo. Però mentre els barcelonistes m'estimin, la resta m'és igual”. Un Gavi sense filtres, sense por i sense ganes de complaure tothom. Perquè sap el que val. I aquesta vegada, ha tornat per quedar-se.